«أبوظبي للغولف» جاهز لاستضافة «مونديال فرق الهواة»

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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واصل فريق العمل في نادي أبوظبي للغولف، تحضيراته وفق أفضل المعايير قبل أسبوع واحد من انطلاق بطولتي العالم لفرق الهواة للغولف، مبدياً جاهزيته التامة، لاستضافة البطولتين، بتنظيم اتحاد الإمارات للغولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث تقام بطولة العالم لمنتخبات الهواة الرجال «كأس أيزنهاور» في الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري، بينما تقام بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» في الأسبوع التالي بالفترة من 25 إلى 28 أكتوبر.

وقال اللواء «م» الطيار عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف: «لقد عمل الفريق بأكمله في نادي أبوظبي للغولف دون توقف خلال أشهر الصيف لضمان بقاء الملعب في حالة جيدة قبل بطولتي العالم لفرق الهواة اللتين ستقامان لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل».

وأضاف: «يتمتع فريق الهندسة الزراعية بخبرة كبيرة في إعداد الملعب بما يليق بهذه المناسبة، حيث استقبل النادي بعضاً من أفضل الأسماء في اللعبة، مثل روري ماكلروي وتايجر وودز خلال استضافته بطولة أبوظبي لمدة 16 عاماً».

وختم: «نحن جميعاً ممتنون جداً للعمل الشاق للتحضير للحدث، ونتطلع إلى استضافة أفضل اللاعبين واللاعبات الهواة في العالم لمدة أسبوعين من الغولف المثير على صعيد الفرق الوطنية».

من المقرر أن ترحب البطولتان ببعض أفضل اللاعبين الهواة في رياضة الغولف، حيث يتنافس ثمانية من أفضل 10 لاعبات في التصنيف العالمي لهواة الغولف للسيدات، بمن في ذلك السويدية إنجريد ليندبلاد المصنفة الأولى عالمياً، والإسبانية كايتانا فرنانديز جارسيا يوجيو المصنفة الثانية عالمياً، ومنسول كيم من كوريا الجنوبية المصنفة الرابعة عالمياً، والأمريكية آنا ديفيس المصنفة الخامسة عالمياً.

ويتواجد أربعة من أفضل خمسة لاعبين في التصنيف العالمي للهواة الرجال في بطولة كأس أيزنهاور، بمن في المصنف الثاني كريستو لامبريكت من جنوب أفريقيا، ولاعبو أمريكا جوردون سارجنت المصنف الأول عالمياً، نيك دونلاب المصنف الرابع، وديفيد فورد المصنف الخامس.

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