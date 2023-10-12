أُنس جابر تشارك في «مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس 2024»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق النسخة الثانية من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس، بعد أقل من أربعة أشهر في مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي. وتشهد نسخة هذا العام مشاركة النجمة التونسية أُنس جابر، وتستمر منافسات البطولة لمدة تسعة أيام من 3 إلى 11 فبراير 2024. كما يمكن لعشاق التنس شراء تذاكر البطولة اعتباراً من اليوم، ما يتيح لهم حجز أفضل المقاعد القريبة من الملعب.

بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس هي بطولة من فئة 500 نقطة تابعة لرابطة لاعبات التنس المحترفات، وتُقام بالشراكة مع مبادلة وبتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي. كما تشهد مشاركة نخبة من أفضل لاعبات التنس في العالم للمنافسة في مجمع التنس الدولي في مدينة زايد الرياضية، من بينهم أُنس جابر، إحدى اللاعبات العشر الأوائل في التصنيف على مستوى العالم حالياً واللاعبة المفضلة لدى عشاق التنس في المنطقة.

مشاركة

وقالت أُنس جابر: «أتطلع بشغفٍ كبير للمشاركة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس التي تنطلق في فبراير من العام المقبل بمدينة زايد الرياضية. ولطالما دعمني عشاق التنس في المنطقة بشكل كبير، ما يشكل حافزاً إضافياً بالنسبة لي للظهور أمامهم والمنافسة بقوة في هذه البطولة المميزة».

وعلق منصور الكتبي، ممثل مؤسسة مبادلة والمدير التنفيذي للخدمات الرقمية والمؤسسية في شركة مبادلة: «نحن سعداء بعودة بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس قريباً. ولا شك أن مشاركة نجمات بارزات مثل أنس جابر تضمن لنا مشاهدة منافسات ذات مستوى عالمي في دولة الإمارات، مما يعزز جهودنا الرامية لتمكين المواهب الرياضية في الساحتين الإقليمية والدولية من تطوير مهاراتها وقدراتها».

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