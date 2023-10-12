«الجودو» يعتمد قائمة منتخب الشباب استعداداً لمونديال الكاتا

المصدر: أبوظبي - وام

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اعتمد اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، قائمة منتخب الشباب للمشاركة في بطولة العالم للكاتا، في أبوظبي يومي 28 و29 الجاري، وهي إحدى البطولات العالمية الثلاث الكبرى لاتحاد الجودو، والتي تقام في أبوظبي، وتحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي.

وأعرب محمد بن ثعلوب الدرعي، عن ثقته بلاعبي المنتخب، متمنياً التوفيق لهم في أول مشاركة عالمية، بهدف الاحتكاك واكتساب الخبرة استعداداً للمشاركات الإقليمية المقبلة.

ومن جهته، رحب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالمشاركين في بطولات أبوظبي العالمية، في منافسات الجودو والكاتا والمحاربين القدامى، والمقررة في الفترة من 24 الجاري وحتى 3 نوفمبر المقبل.

وأكد العواني، أن أبوظبي أصبحت عاصمة عالمية للرياضة بوجه عام، ولبطولات الألعاب القتالية بشكل خاص، مواصلة لمسيرة النجاح، في تنظيم واستضافة الأحداث والبطولات والفعاليات الكبرى، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشار العواني، إلى أن مشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من نحو 100 دولة في هذه البطولات، تؤكد مكانة أبوظبي العالمية، وثقة المجتمع الرياضي الدولي بنجاح كل الأحداث التي تقام على أرضها، ترجمة لدعم واهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة، واستضافة البطولات الكبرى في مختلف الألعاب.

وأضاف إن اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، حقق تميزاً كبيراً، وطفرة واضحة على مستوى نتائج المنتخبات، واحتضان البطولات الإقليمية والعالمية، ووجود اسم الإمارات في منصات التتويج، وتمثل هذه البطولات فرصة أخرى لتعزيز التميز والنجاح، الذي بدأ منذ سنة 2009.

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