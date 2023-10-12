أولى جولات «دبي للقوارب الشراعية 43 قدماً» 21 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وفي إطار برنامج سباقات الموسم الرياضي البحري 2023 ــــ 2024 حدثين كبيرين في سباقات السفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 قدماً، وذلك خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

وتشهد شواطئ دبي السبت 21 الجاري، انطلاق أولى جولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً «الفئة الأعرق والأقدم في سباقات التراث المحلية»، التي ستجمع النخبة من أهل البحر من نواخذة وملاك وبحارة وتعد خير استهلال للمواعيد الكبرى في هذه المنافسات.

ويعقب هذا الحدث بأسبوع واحد السبت 28 الجاري، كرنفال وتظاهرة كبيرة تتمثل في إقامة سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، التي تعد الفئة الأكبر من حيث الحجم والمشاركة، حيث تعد فاتحة جولات بطولة دبي، التي تتضمن ثلاث محطات، منها سباقان الأول في أكتوبر والثاني في ديسمبر، ومسك ختام سباقات الموسم النسخة رقم 33 من حدث القفال.

محطات

وكان مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، قد اعتمد 7 سباقات للسفن والقوارب المحلية 60 و43 و22 قدماً ضمن روزنامة الموسم الجديد 2023-2024 تشمل 3 محطات في بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، منها سباق «القفال 33»، وسباقان للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً وسباقان أيضاً في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

يذكر أن، فعاليات الموسم الجديد 2023 ــــــ 2024 انطلقت بنجاح نهاية الشهر الماضي مع تنظيم سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والمخصص لفئتي الشباب تحت 21 عاماً والناشئين تحت 16 عاماً والذي شهد مشاركة أكثر من 40 قارباً، حيث توج بطلاً القارب «زلزال 77» للسباق وفئة الشباب ونال القارب «فلاح 25» لقب الناشئين.

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