اتحاد الجوجيتسو يحتفي بأبطال الآسياد

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظّم اتحاد الإمارات للجوجيتسو احتفالية خاصة ظهر أمس في مبادلة أرينا، تقديراً للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني للجوجيتسو خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة «الآسياد» بمدينة هانغتشو الصينية.

حضر الاحتفالية عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومديرو الإدارات والموظفون لدى الاتحاد ونجوم المنتخب الوطني أصحاب الإنجاز وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني.

وتوجه الهاشمي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الراعي والداعم الأول لرياضة الجوجيتسو، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، على متابعته الحثيثة لمشروع الجوجيتسو الإماراتي، مؤكداً أن دعم سموهما وراء كل الإنجازات التي تحققها المنتخبات في كل البطولات.

قدوة

وخاطب الهاشمي أبطال المنتخب الوطني الذين حصدوا الميداليات، قائلاً: «ها أنتم من جديد، تثبتون للجميع أنكم خير سفراء لرياضة الإمارات، وأنكم القدوة والنموذج الذي تحتذي به الأجيال، ومصدر الفخر والإلهام الذي سيرسخ مسيرة الإنجازات الرياضية الاستثنائية».

وأضاف: نجاحكم القاري المشهود لم يأتِ من فراغ، فباجتهادكم وبذلكم وتضحياتكم وأدائكم الرفيع، أدخلتم الفرحة والبهجة في نفوسنا، وما حققتموه في الأسياد سيعود علينا بالكثير من المكاسب، وسيسهم في ترسيخ ريادة الإمارات على قمة الهرم الآسيوي، وأود تذكيركم بأن الوصول إلى القمة صعب، لكن الحفاظ عليها أصعب، ومع طيّ صفحة الأسياد، لا بد من مواصلة الليل بالنهار للتحضير لقادم الاستحقاقات بعزيمة وهمة أكبر وأشد، لنكتب فصلاً جديداً من الإنجازات التي يستحقها الوطن وقيادته وشعبه.

مشاركة

ونجح منتخبنا الوطني للجوجيتسو برعاية شركة «مبادلة للاستثمار» مع ختام مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في تحقيق حصيلة تاريخية بلغت 10 ميداليات ملونة، بواقع 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.

وحقّق كل من لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني: خالد الشحي، وفيصل الكتبي، وشما الكلباني، وأسماء الحوسني الميداليات الذهبية، فيما تمكّن كل من: محمد السويدي، وخالد البلوشي، وبلقيس الهاشمي من تحقيق الميداليات الفضية، بينما نجح مهدي العولقي، وسعيد الكبيسي، وشمسة العامري في تحقيق الميداليات البرونزية.

اعتزاز

وأعرب البرازيلي رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو، عن اعتزازه باللفتة الكريمة من الاتحاد والتي جمعت الأبطال على مائدة واحدة للاحتفال معاً كعائلة بهذه الإنجازات.

من جانبها، قالت مروة الكعبي، إدارية منتخب السيدات في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: نهدي هذا الفوز إلى القيادة الرشيدة، ونشكر جميع الجهات الداعمة والشريكة. ويغمرني فخر كبير بما حققه شباننا وشاباتنا لأنني أعرف جيداً مقدار الجهد الذي بذلوه والتدريبات التي خاضوها. ويسعدني أن أشهد هذا الإنجاز التاريخي الذي يضاف إلى سجل الإمارات المشرّف

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز