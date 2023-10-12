المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تنظيم النسخة الثانية من سباق بايك أبوظبي جران فوندو 18 نوفمبر المقبل، وذلك عبر مسار يمتد على طول 154 كم يبدأ من الباهية بأبوظبي وينتهي في مسار العين للدراجات الهوائية.

ويبلغ مجموع جوائز السباق 2 مليون درهم، حيث يتنافس المشاركون في السباق للفوز فيها عبر مختلف فئات السباق الذي سيبث مباشرة على قناة أبوظبي الرياضية. ويعد سباق بايك أبوظبي جران فوندو أحد أبرز الفعاليات الرياضية في دولة الإمارات، والذي يعزز جهود إمارة أبوظبي الرامية إلى تنظيم فعاليات عالمية المستوى في رياضة الدراجات، كما يسلط الضوء على أهمية رياضة الدراجات ودورها في تحسين صحة المجتمع.

انطلاقة

وينطلق السباق من الباهية، ثم يشق الدراجون طريقهم إلى شارع E16 نحو سويحان. وعند وصولهم إلى سويحان، يلتف الدراجون يساراً إلى شارع E20 عبر الكثبان الرملية نحو ناهل، ومن ثم يميناً إلى شارع E95 وصولاً إلى منطقة البدع. ويبدأ الدراجون عندها مرحلة مدينة العين قبل الوصول إلى خط النهاية في مسار العين للدراجات الهوائية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز