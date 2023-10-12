«تحدي دبي للدراجات الهوائية» 12 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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يعود «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، أكبر حدث لهواة ومحترفي رياضة ركوب الدراجات الهوائية على مستوى المدينة، برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، في دورته الرابعة، وهو إحدى أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة»، وذلك بمشاركة الآلاف من عشاق هذه الرياضة من جميع الأعمار والخبرات والقدرات والذين سيخوضون تجربة مميزة 12 نوفمبر المقبل عندما يتجولون بين أبرز وأشهر معالم دبي، في هذا الحدث المجتمعي الأكثر تميزاً لركوب الدراجات الهوائية فيها، والذي يتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة، وكذلك أكثر مدن العالم نشاطاً.

التزام

ويُعد تحدي دبي للدراجات الهوائية من أبرز الأحداث المفضلة وأكثرها تميزاً ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة» الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في العام 2017 كمبادرة هدفها تحويل دبي إلى واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً. وقد شهدت دورة العام الماضي من التحدي الدراجات الهوائية مشاركة 34,897 درّاجاً كجزء من التزامهم ضمن «تحدي دبي للياقة» بممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً متتالياً.

وخلال التحدي، سيتحول شارع الشيخ زايد، الذي يعد أحد أهم الطرق الرئيسة في دبي، بدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إلى مسار ضخم مفتوح لركوب الدراجات الهوائية، ما يتيح للعائلات والدراجين من الهواة والمحترفين، بغض النظر عن خبرتهم في ركوب الدراجات أو مستوى لياقتهم البدنية، فرصة استثنائية لاستكشاف مجموعة من أبرز معالم المدينة.

وسيوفر التحدي مسارين مناسبين لجميع المستويات، إذ سيكون مسار شارع الشيخ زايد مثالياً للدراجين الأكثر خبرة، بطول 12 كيلومتراً.

مكانة

وقال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «أصبح تحدي دبي لركوب الدراجات برعاية «دي بي ورلد» حدثاً أساسياً ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة، وسيتمكن الدرّاجون من الإمارات ومن جميع أنحاء العالم من المشاركة والمساهمة في تحقيق الهدف المتمثل في مجتمع أكثر لياقة وصحة وسعادة، وترسيخ مكانة إمارة دبي كالمدينة الأفضل في العالم للحياة والعمل والزيارة».

حدث

بدوره، قال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «يعتبر تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية «دي بي ورلد» من أكثر الفعاليات الجماهيرية في تحدي دبي للياقة سنوياً، كما يُتيح للمشاركين فرصة استكشاف أبرز معالم المدينة، لقد خطت دبي خطوات واسعة على مدى السنوات الماضية، في توسيع مضامير ومسارات الدراجات الهوائية، مما جعلها المكان الأكثر ملاءمة لهذه الرياضة الممتعة، ونتطلع إلى تنظيم نسخة أكبر من تحدي دبي للدراجات الهوائية بمشاركة أوسع لنؤكد على التزامنا الراسخ ببناء بمستقبل أكثر صحة وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة دبي كواحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم».

تجربة استثنائية

وقال داني فان أوتيرديك، رئيس الاتصالات، قسم الاتصال المؤسسي لمجموعة «دي بي ورلد»: «يسرنا في مجموعة «دي بي ورلد» أن نكون الجهة الراعية لتحدي دبي للدراجات الهوائية مرّة أخرى، مع كون هذه المبادرة الاستثنائية جزءاً رئيسياً من تحدي دبي للياقة، وهي تتيح للجمهور خوض تجارب مميزة، تتمثل في قيادة دراجاتهم على طول شارع الشيخ زايد الشهير. وتفخر مجموعة «دي بي ورلد» بمساهمتها المستمرة في دعم هذه الفعالية المجتمعية الاستثنائية والمؤثرة».

تجدر الإشارة إلى أن تحدي دبي للدراجات الهوائية تنظّمه دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي، ويحظى برعاية مجموعة دي بي ورلد، وعيادات أفيف من دي بي ورلد، بلو، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وإعمار، بالإضافة إلى الشركاء الرسميين: سن أند ساند سبورتس، ودبي الجنوب، وطيران الإمارات، وماي دبي، والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية ARN؛ والشركاء الحكوميون: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ولجنة تأمين الفعاليات، وشرطة دبي.

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