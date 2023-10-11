«الشارقة للمرأة» يشارك في بطولة الاتحاد في أرمينيا للقوس والسهم

المصدر: الشارقة - البيان

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يشارك فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، في بطولة أرمينيا الودية الدولية للقوس والسهم، المقرر لها خلال الفترة من 11 حتى 16 الجاري. ويمثل فريق النادي في البطولة، اللاعبات: ميرة الصايغ، ونوف عبدالواحد، وسارة عادل، ونورة عادل، وآمنة مبارك، وفاطمة أحمد، ومروة عمر، ومروة غلام، وجنة عبدالله، ومنى فيصل، وعليا فيصل، والجوري المازمي، إلى جانب الكوادر الفنية والإدارية والطبية المؤلفة من ايلينا لاباسينا، ومروة الجسمي، وبدور الشكر، وأمينة بوكافا.

مشاركة

وأشارت بلقيس الشحي، رئيسة قسم الألعاب الفردية في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، إلى أن المشاركة تعد فرصة كبيرة لإعداد فريق القوس والسهم للاستحقاقات المحلية والخارجية القادمة، متوقعة ظهور لاعبات النادي بصورة جيدة خلال البطولة.

وشددت بلقيس الشحي، على أن النتائج ليست مهمة في البطولات الودية، بقدر تحقيق أكبر قدر من الاحتكاك مع مستويات دولية متقدمة يعتبر اللعب أمامها أكثر جدوى وفائدة للاعبات النادي.

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