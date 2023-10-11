استقبال حافل لـ «الشارقة للدفاع عن النفس» وصيف أوروبا القارية للجوجيتسو

المصدر: الشارقة - البيان

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حظيت بعثة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، باستقبال حافل بعد عودتها عبر مطار الشارقة الدولي، بعد تمكن النادي من الفوز بالمركز الثاني في بطولة أوروبا القارية للجوجيتسو، والتي أقيمت منافساتها في تركيا والتي شارك بها 68 فريقاً، وتمكن أبناء النادي من نيل 30 ميدالية ملونة منها 16 ذهبية و8 فضيات و6 برونزيات.

حضر استقبال البعثة، عضوا مجلس إدارة النادي محمد عبد الله بورحيمة، وعلي عبيد الحمودي، وموظفو النادي وعدد من أسر اللاعبين، حيث تم تقليد الأبطال باقات الورود تثميناً وسعادة بالإنجاز الدولي المميز،

وأهدى رئيس مجلس إدارة النادي أحمد عبد الرحمن العويس، الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للدعم الكريم والمستمر والذي ساهم بأن يكون نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحد أبرز الأندية التخصصية على مستوى العالم، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، مؤكداً أن التوجيهات الكريمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، ورؤيته الاستراتيجية بضرورة العمل على استكشاف المواهب المواطنة وتطويرها والحفاظ عليها ساهمت بأن يواصل لاعبو النادي إنجازاتهم المميزة.

كما قدم العويس الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي للدعم والمتابعة التي أسهمت باستمرار التميز والتألق خلال المشاركات الدولية والمحلية، وأثنى على متابعة إدارة التدريب الرياضي وجهود الجهازين الفني والإداري في تهيئة اللاعبين للمشاركة في جميع البطولات بطموح عال وبما يساهم بتحقيقهم للإنجازات.

بدوره، أكد عبد العزيز محمد الحمادي مدير إدارة التدريب الرياضي للنادي، أن بطولة أوروبا القارية لمحترفي الجوجيتسو تعتبر إحدى أقوى البطولات الدولية لما تضمه من لاعبين دوليين، وقدم لاعبو النادي مستويات مميزة واستحقوا نيل الميداليات الثمينة، مؤكداً أن الجهازين الفني والإداري سيستثمران النقلة النوعية في الأداء الفني والذهني للمشاركة بشكل أفضل في البطولات المقبلة.

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