ينظمها اتحاد الإمارات للسباحة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي..البطولة العربية للسباحة تنطلق في أبو ظبي 27 أكتوبر الجاري

المصدر: وام

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تستضيف أبوظبي النسخة الثانية من منافسات البطولة العربية للسباحة لفئة العمومي، التي ينظمها اتحاد الإمارات للسباحة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 119 سباحا وسباحة من 15 دولة عربية، من 27 إلى 30 أكتوبر الحالي، في مسبح مدينة محمد بن زايد في أبوظبي.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعها الأول برئاسة عبد الله الوهيبي، الذي أكد انتهاء كافة الاستعدادات للبطولة، وأنه تم اعتماد أسماء اللجنة المنظمة واللجان العاملة، والخطة التسويقية والإعلامية، وكافة الأمور المتعلقة بالمتطوعين، إضافة لتجهيز المسبح لاستضافة الحدث العربي الكبير.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة أنه تم الاتفاق على موعد الاجتماعات الفنية حيث سيكون هناك اجتماع للمنتخبات المشاركة بالبطولة في 26 أكتوبر بفندق إقامة المنتخبات، يعقبه اجتماع الحكام في نفس اليوم بمسبح مدينة محمد بن زايد مقر إقامة البطولة.

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