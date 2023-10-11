"الجودو" يعتمد قائمة منتخب الشباب استعدادا لبطولة العالم للكاتا في أبوظبي يومي 28 و29 أكتوبر الحالي

المصدر: وام

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اعتمد اتحاد الجودو برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، قائمة منتخب الشباب للمشاركة في بطولة العالم للكاتا، في أبوظبي يومي 28 و29 أكتوبر الحالي، وهي إحدى البطولات العالمية الثلاث الكبرى لاتحاد الجودو، والتي تقام في أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي.

وأعرب سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي عن ثقته بلاعبي المنتخب، متمنياً التوفيق لهم في أول مشاركة عالمية، بهدف الاحتكاك واكتساب الخبرة استعداداً للمشاركات الإقليمية المقبلة.

من جهته رحب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالمشاركين في بطولات أبوظبي العالمية، في منافسات الجودو والكاتا والمحاربين القدامى، والمقررة حلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل.

وأكد أن أبوظبي أصبحت عاصمة عالمية للرياضة بوجه عام، ولبطولات الألعاب القتالية بشكل خاص، مواصلة لمسيرة النجاح، في تنظيم واستضافة الأحداث والبطولات والفعاليات الكبرى، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشار إلى أن مشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة من نحو 100 دولة في هذه البطولات، تؤكد مكانة أبوظبي العالمية، وثقة المجتمع الرياضي الدولي في نجاح كل الأحداث التي تقام على أرضها، ترجمة لدعم واهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة، واستضافة البطولات الكبرى في مختلف الألعاب.

وأضاف أن اتحاد الجودو برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي حقق تميزاً كبيراً، وطفرة واضحة على مستوى نتائج المنتخبات، واحتضان البطولات الإقليمية والعالمية، وتواجد اسم الإمارات على منصات التتويج، وتمثل هذه البطولات فرصة أخرى لتعزيز التميز والنجاح، الذي بدأ منذ 2009.

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