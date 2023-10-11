اتحاد "الرياضة للجميع" ينظم 12 برنامجا و100 فعالية في الموسم الجديد

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للرياضة للجميع عن إطلاق أجندة فعالياته وأنشطته للموسم الرياضي 2023-2024، والذي يتضمن 12 برنامجا رياضيا وأكثر من 100 فعالية في مختلف إمارات الدولة.

وقال سعادة سالم القصير رئيس مجلس إدارة الاتحاد الحرص على أن تسهم أجندة فعالياته في الموسم الجديد على تحقيق رسالته في بناء مجتمع رياضي صحي مستدام، ورفع معدل النشاط البدني والارتقاء بمعدل جودة الحياة من خلال تطوير البرامج الرياضية والتثقيفية والترفيهية لجميع أفراد المجتمع.

وأضاف: " تتضمن أجندة الموسم الجديد، تنظيم 12 برنامجا رياضيا وأكثر من 100 فعالية مجتمعية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في كل إمارة ، وتتضمن برامج وأنشطة الموسم الجديد مجموعة من الفعاليات المتميزة مثل برنامج معا للرياضة للجميع، وينطلق في أكتوبر الجاري، ويستمر لـ19 أسبوعا بشكل يومي ويشمل فعاليات رياضية متعددة، وأيضا (تحدي قمم الإمارات) في نوفمبر وديسمبر".

من جهته أوضح سعيد العاجل نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن برنامج أنشطة الموسم الجديد شهد إطلاق مبادرات جديدة تنضم للمرة الأولى لأنشطة الاتحاد مثل "الميني فوتبول" و"اليوجا".

وقال إن هذه المبادرات المبتكرة تسهم في تشجيع عدد أكبر من أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، إضافة لإمكانية المشاركة في الفعاليات المحلية والدولية وفتح آفاق جديدة لرياضة الإمارات في تحقيق إنجازات.

وأضاف أن مبادرات الاتحاد تتضمن مجموعة من البرامج الجديدة مثل كأس العالم للميني فوتبول، التي تقام في نوفمبر المقبل، في إمارة رأس الخيمة بالتعاون مع هيئة السياحة والاتحاد الدولي للميني فوتبول.

من ناحيتها قالت خلود الجنيبي الأمين العام للاتحاد إن أنشطة الموسم الجديد تعبر عن رؤية الاتحاد بشأن "مجتمع إماراتي صحي رياضي"، لإرساء ثقافة رياضية صحية لدى مختلف أفراد وفئات المجتمع، وكذلك بعض الأنشطة التي تتعلق بالرياضات الخليجية المعروفة.

وأضافت أن برنامج أنشطة الاتحاد يستمر من أكتوبر الجاري حتى أغسطس 2024، ويتضمن العديد من الفعاليات الكبرى مثل، مخيم الرياضة للجميع، وبطولة الألعاب الشعبية الإماراتية، والمهرجان الخليجي للرياضة للجميع، والمهرجان الصيفي للرياضة للجميع.

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