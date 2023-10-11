زايد الكثيري : المشاركة في النسخة الأولى من بطولة "أبوظبي اكستريم" حافز كبير قبل عالمية الجوجيتسو

المصدر: وام

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يكثف زايد الكثيري لاعب المنتخب الوطني للجوجيتسو استعداداته للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة "أبوظبي اكستريم" التي تقام 20 أكتوبر الجاري في مبادلة أرينا بأبوظبي، بخوض تدريبات يومية بقيادة مدربه ابرائم سنتياجو، واللاعب المحترف برونو ماشادو.

ويواجه زايد الكثيري /23عاما/ والذي يحمل الحزام الأسود في الجوجيتسو، وذهبية النسخة الـ14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، نظيره البرازيلي ثاليسون سواريز في نزال "سوبر فايت بالبدلة".

وتجمع منافسات بطولة "أبوظبي اكستريم" رياضتي الجرابلنج، والجوجيتسو داخل القفص، ببدلة، وبدون بدلة، كما يحظى المشاركون في البطولة بفرصة المنافسة على مدار عامين في قارات العالم المختلفة من خلال عدة جولات متخصصة لهذا النوع من الفنون القتالية المختلطة، على أن يتم تتويج الأفضل بحزام البطولة في عام 2025.

وقال الكثيري:" أخوض للمرة الأولى تحدي فريد من نوعه يجمع بين الجوجيتسو والجرابلنج، وكوني أول إماراتي يشارك في هذه اللعبة، فذلك دافع كبير لي من أجل الظهور بأفضل صورة، خاصة أنها تسبق أهم البطولات التي أشارك فيها "أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو" والتي تنطلق في الأول من نوفمبر المقبل".

وتابع: "تم اختياري للمشاركة في النسخة الأولى من البطولة بعد التتويج بالذهبية التاريخية في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بنسختها الماضية، الأمر الذي دفع اللجنة المنظمة لترشيحي ممثلا للإمارات في هذا المحفل، وهو ما زاد من حجم المسؤولية علي لتحقيق أفضل نتيجة.

وأوضح الكثيري: "بدأت التدريبات في المعسكر منذ أكثر من 6 أشهر، وسأواصل مع المدرب، حتى انطلاق منافسات البطولة، وبعدها سوف أشارك أيضا في عالمية أبوظبي".

وأضاف الكثيري أن ما حققه من إنجازات خلال العام الجاري في بطولتي جراند سلام، وبطولة بان أميركا سيكون دافعا له لتحقيق المزيد من الإنجازات.

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