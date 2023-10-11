"أبو ظبي للمبارزة" يشارك فية بطولة كأس العالم للأندية بفرنسا في 13 و14 أكتوبر الحالي بـ3 لاعبين

المصدر: وام

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أعلن نادي أبوظبي للمبارزة مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، بفرنسا في 13 و14 أكتوبر الحالي، بـ3 لاعبين هم عبدالله الحمادي، وحمدان الجهضمي، ومسعود المهيري.

وتتوجه بعثة النادي إلى باريس بعد غدٍ الجمعة، بعد انتهاء مرحلة التحضيرات المكثفة في الفترة الماضية، بإشراف المدرب أحمد الصغير.

وتشهد البطولة، التي ينظمها نادي "ليفري جارجان" الفرنسي، مشاركة نحو 350 لاعباً ولاعبة من مختلف قارات العالم.

وأكد ماجد المنصوري، عضو مجلس إدارة النادي أن هذه المشاركة تدعم قدرات اللاعبين واللاعبات، وتصقل خبراتهم، بالاحتكاك مع نخبة اللاعبين على مستوى العالم.

وأضاف: "نادي أبوظبي للمبارزة برئاسة العميد محمد حسين الخوري، يسعى لتعزيز النجاح والتميز، واكتشاف المواهب، وتطوير المستوى الفني، لتحقيق رؤية مجلس أبو ظبي الرياضي، ودعم المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر".

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