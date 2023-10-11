102 دولة تشارك في بطولات أبوظبي العالمية للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان

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ارتفع عدد الدول المشاركة في بطولات أبوظبي العالمية للجودو، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجودو العالمية الثلاث الكبرى، والتي يستضيفها الاتحاد خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي إلى 102 دولة، من بينها 9 دول عربية، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة.

ويبرز في الحدث العالمي استضافة بطولة الجائزة الكبرى للجودو الرئيسية «الغراند سلام»، التي تقام بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، خلال الفترة من 24 إلى 26 الجاري، بمشاركة 74 دولة، وبطولتي «الكاتا» يومي 28 و29 الجاري، بمشاركة 33 دولة، و«المحاربين القدامى» التي تقام في الفترة من 31 الجاري وحتى الثالث من نوفمبر المقبل، بمشاركة 58 دولة، والتي تقام بصالة جامعة السوربون في أبوظبي، تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

انضمام

تواصل معسكر منتخبنا في جورجيا بكامل قائمته، التي اعتمدها مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، وضمت 13 لاعباً ولاعبة وهم: اللاعبة بشيرات خرودي في (وزن تحت 52 كجم)، واللاعبة باتسو ألتان (وزن تحت 57 كجم)، و11 لاعباً من مختلف الأوزان والتصنيف وهم: زايد النقبي وزن تحت 60 كجم، خالد خميس، نارمند بيان (وزن تحت 66 كجم)، سعيد النقبي، وعلي اليماحي، عبدالكريم علي ( وزن تحت 73 كجم) طلال شفيلي، خليفة الحوسني ( وزن تحت 81 كجم)، جريجوري آرام (وزن تحت 90 كجم)، ظافر آرام (وزن تحت 100 كجم)، عمر معروف (وزن فوق 100 كجم)، يرأس البعثة ناصر التميمي أمين السر العام، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، بجانب المدرب فيكتور، والطاقم المساعد.

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