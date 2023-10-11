تيم هارداواي: الشرق الأوسط يمتلك مواهب قادرة على الاحتراف في «NBA»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أشاد نجم كرة السلة الأمريكي السابق تيم هارداواي سينيور، بالتنظيم المتميز والحضور الجماهيري الكبير من مختلف الأعمار والجنسيات في مباراتي الدور التمهيدي لمنافسات الدوري الأمريكي لكرة السلة «NBA»، اللتين أقيمتا في أبوظبي، يومي الخميس والسبت الماضيين، وشهدتا حضوراً جماهيرياً كبيراً تقدمه محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، إضافة إلى مشاهير الرياضة والفن العالميين.

حضور

وأكد تيم هارداواي «57 عاماً» أن الشرق الأوسط يمتلك مواهب قادرة على الاحتراف في «NBA». وقال على هامش حضوره المباراتين في «الاتحاد آرينا» بجزيرة ياس، بين مينيسوتا تيمبروولفز ودالاس مافريكس، إن الأجواء في أبوظبي خيالية، مضيفاً: «سمعت عن أبوظبي من قبل، لكن لم يحالفني الحظ لزيارتها، والآن، ومع الزيارة الأولى، كان الانبهار كبيراً، لقد زرت العديد من المناطق السياحية، وتعرفت على ثقافة الإمارات».

وأكد: «استضافة أبوظبي لهذه الفعالية، فتحت جسوراً من التواصل بين الغرب والشرق، وروجت بشكل كبير للإمكانات التي تحظى بها العاصمة الإماراتية، ووفرت الفرصة للتعرف على أبرز معالهما كمركز جامع الشيخ زايد الكبير وغيره، ما رأيته من شغف جماهيري كبير يؤكد أن جهودنا لنشر اللعبة في المنطقة تسير بشكل صحيح».

مواهب

وأشار إلى إمكانية تواجد أحد اللاعبين البارزين من منطقة الشرق الأوسط، في منافسات دوري السلة الأمريكي خلال الفترة المقبلة، بعد اكتشاف العديد من المواهب الناشئة القادرة على صناعة الفارق والتواجد بين نجوم اللعبة. وتقام المنافسات التمهيدية لكرة السلة الأمريكية في أبوظبي، بموجب شراكة لسنوات بين الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وبتقديم من شركة القابضة.

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