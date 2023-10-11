نخبة الأبطال في «محاربي الإمارات» الـ 45

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستعد بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة والتي تنظمها بالمز الرياضية لكتابة فصل جديد من النجاحات مع اقتراب الوصول للنسخة رقم 50 الذهبية، والتي أصبحت منصة عالمية فرضت نفسها على خارطة اللعبة في المنطقة والعالم، كما نجحت في كسب التحدي والرهان من خلال جذبها ألمع وأكبر الأسماء في سماء الفنون القتالية المختلطة، وحظيت بإشادة دانا وايت رئيس منظمة «يو إف سي»، والبطل العالمي حبيب نورمحمدوف الذي حضر 6 نسخ من الحدث.

وأكملت اللجنة المنظمة ترتيباتها لتنظيم النسخة الـ 45 من البطولة الدولية المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على صالة نادي الجزيرة، بمشاركة مجموعة من الأبطال البارزين في مجال اللعبة، والتي تتزامن مع أسبوع أبوظبي للتحدي، والتي تشهد مشاركة 24 مقاتلاً ومقاتلة من 15 دولة يتنافسون على 12 نزالاً قوياً أبرزها على لقب وزن الخفيف بين الروسي عمرو محمدوف والأوزبكي جاكونجير جماييف وغيرها من المواجهات الجاذبة للجماهير.

وأكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، أنهم يتطلعون بشغف إلى النسخة الخمسين من هذه البطولة الاستثنائية وأن البطولة تعتبر مصدر فخر للإمارات، وإنها تمكنت من بناء سمعتها كواحدة من أكبر وأهم البطولات العالمية في الفنون القتالية المختلطة.

وأضاف: أثبتت هذه البطولة أنها ليست مجرد تجمع للأبطال، بل هي منصة للتفوق والإلهام، وأن الوصول إلى النسخة 45، والاقتراب من النسخة الذهبية يؤكد الاحترافية العالية والتي كان له الدور الأكبر في النجاحات التي تحققت حتى الآن.

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