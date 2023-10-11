الجولة الـ4 لمهرجان التحدي للجوجيتسو الجمعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو تنظيم الجولة الرابعة والأخيرة من مهرجان التحدي للجوجيتسو خلال الموسم الحالي 2023، والذي تتخلله بطولة التحدي للجوجيتسو المخصصة لفئات الأطفال والبراعم والأشبال والناشئين للمراحل السنية من «4 – 17 عاماً»، خلال الفترة من 13 إلى 15 الجاري في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات بمدينة العين، بمشاركة آلاف اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة.

وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن مهرجان التحدي يتمتع بأهمية كبرى ضمن أجندة الاتحاد، بوصفه من الركائز الأساسية لتطوير اللعبة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للمواهب المحلية.

خامات

وقال الشامسي: يسلط مهرجان التحدي للجوجيتسو الضوء على طيف واسع من الخامات الواعدة، ويوفر منصة مميزة لهم تعزز ارتباطهم باللعبة، وتمهد لهم طريق الاحتراف والمشاركة في أكبر المحافل والبطولات العالمية، وبطولة التحدي تتبنى معايير تماثل تلك المتبعة في منافسات فئة الكبار والمحترفين، ما يسهم في إكساب البراعم والمواهب الخبرات اللازمة، لبدء مسيرتهم الاحترافية في بيئة متميزة تساعدهم على النمو والتطور.

تميز

بدوره، أوضح عبدالله سالم الزعابي رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن مهرجان التحدي للجوجيتسو نجح في جولاته الثلاث الماضية خلال الموسم في توفير بيئة مميزة للعائلات، أتاحت للأطفال وأفراد أسرهم فرصاً للتواصل والتعلم والإبداع في أجواء متميزة من الأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة.

من جهته، أكد المصري عبدالعزيز محمد، أن أبناءه يحرصون على التواجد الدائم في بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو لأنها الأفضل في العالم، وتقدّم بالشكر للاتحاد وفريق عمله لتنويع مواقع إقامة المهرجان، ما يفسح المجال أمام المقيمين في مختلف مناطق الدولة للاستفادة من هذه التجربة الرياضية والمجتمعية المتكاملة.

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