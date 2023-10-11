فيتزباتريك يتألق في «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق الإنجليزي مات فيتزباتريك انتصاراً مزدوجاً في بطولة ألفريد دونهيل لينكس في الملعب القديم في سانت أندروز، اسكتلندا، بفوزه بلقب الفردي للمحترفين، وكسب لقب «الفرق» الذي يجمع بين اللاعبين المحترفين والهواة، وكان اللافت أنه حقق الفوز رفقة والدته سوزان، ليرفع لقبه التاسع، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».

ونجح فيتزباتريك في الحفاظ على تركيزه لينهي منافسات الفردي بمجموع 19 ضربة تحت المعدل، ويكسب اللقب الذي جعله يتقدم 49 خطوة إلى المركز 11 وبرصيد 1.629 نقطة في الترتيب العالمي للموسم لـ «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ليتواجد في بطولة جولة دي بي ورلد للغولف في دبي التي سبق أن حقق لقبها عامي 2016 و2020، ومع احتساب نتيجة والدته كان مجموعهما 35 ضربة تحت المعدل، ليكسبا معاً لقب الفرق في البطولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز