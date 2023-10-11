منتخب الإمارات يواجه نظيره المصري في افتتاح مونديال «الشاطئية»

المصدر: دبي - وام

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جدول مباريات النسخة الـ12 من بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، والتي تستضيفها دبي من 15 إلى 25 فبراير 2024، بمشاركة 16 منتخباً.

وتنطلق فعاليات هذه النسخة بلقاء منتخب الإمارات مع نظيره المصري في 15 فبراير، على ملعب حي دبي للتصميم، وتليها المباراة بين منتخبي إسبانيا مع إيران في المجموعة الثانية.

وكانت قرعة البطولة وضعت منتخب الإمارات في المجموعة الأولى مع منتخبات مصر وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويسبق الافتتاح الرسمي إقامة مباراتين؛ الأولى بين المنتخبين الإيطالي والأمريكي بالمجموعة الأولى، والثانية بين منتخبي الأرجنتين وتاهيتي بالمجموعة الثانية. ويلتقي منتخب الإمارات في مباراتيه التاليتين بالمجموعة مع نظيريه الأمريكي والإيطالي في 17 و19 فبراير. وتقام مباريات الدور ربع النهائي في 22 فبراير، ونصف النهائي في 24 من نفس الشهر، ثم النهائي في اليوم التالي.

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