تكريم عالمي لمعرض إكسبو الدولي لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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قام المكتب الإقليمي للاتحاد العالمي لأصحاب الهمم بمنح معرض إكسبو الدولي لأصحاب الهمم شهادة اعتماده كجهة صديقة لذوي الإعاقة مطبقة أعلى المعايير البيئية العالمية لأصحاب الهمم، وقام الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس الاتحاد العالمي رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، بتكريم معرض إكسبو الدولي لأصحاب الهمم وتسليمه شهادة اعتماد كجهة مطبقة للمعايير البيئية العالمية للمعاقين، حيث تسلم الشهادة ودرع التكريم غسان سليمان الرئيس التنفيذي لشركة ند الشبا لتنظيم المؤتمرات والمعارض والمنظمة لمعرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي.

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