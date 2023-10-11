«أبوظبي إكستريم» تنطلق 20 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق النسخة الافتتاحية من بطولة «أبوظبي إكستريم»، الفعالية المبتكرة والفريدة من نوعها في عالم الرياضات القتالية في أبوظبي 20 الجاري في مبادلة أرينا بأبوظبي، وذلك بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، وتجمع الفعالية بين القوة، التي يتميز بها ممارسو الفنون القتالية المختلطة، والجوانب الاستراتيجية والفنية للاعبي الجوجيتسو.

وتحمل البطولة أجواء تنافسية غير مسبوقة لعشاق الرياضات القتالية، حيث تتضمن فعاليتين رئيسيتين، وفعاليتين مشتركتين، بحضور أبرز المنافسين من عالمي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ويتألف كل نزال من خمس جولات، تمتد كل منها لثلاث دقائق، وتتنقل البطولة بعدها بين عدد من المدن الرئيسية في مختلف أنحاء العالم على مدار عامين، ويتم في الختام تتويج الأبطال، الذين يحصدون أعلى عدد من النقاط خلال الموسم.

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