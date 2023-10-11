الأهلي المصري إلى نصف نهائي «عربية السلة»

المصدر: (متابعة - ياسر قاسم)

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استحق الأهلي الفوز في «كلاسيكو السلة المصري» الذي جمعه بنظيره الاتحاد السكندري 82-77 في الدور ربع النهائي لبطولة الأندية العربية لكرة السلة بالدوحة، وجاء الفوز الأهلاوي نتيجة لأسلوب الضغط على محترفي الاتحاد، خصوصاً الأمريكي هاريس، الذي لم يسجل سوى 12 نقطة، ولولا عملاقه أبو العلا بيبو هداف المباراة بـ 26 نقطة ودوره البارز في الدفاع والهجوم لخرج الأهلي بفوز عريض.

فرض الأهلي إيقاعه منذ البداية و احتفظ بتفوقه طوال الفترات الأربع ورفع الفارق في بعض الأحيان إلى 13 نقطة.

تقدم الأهلي في الربعين الأول والثاني 19-18 و24-17، بينما أنهى الاتحاد الربعين الثالث والرابع لصالحه 19-17 و23-22، وسيلعب الأهلي مع سلا المغربي في نصف النهائي مساء اليوم، كما يلتقي في الدور نفسه الكويت حامل اللقب مع بيروت الذي تأهل على حساب الاتحاد الجزائري بعد فوزه 110-78.

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