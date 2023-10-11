«مهرجان الظفرة» الأول لسباقات الهجن ينطلق الجمعة

المصدر: أبوظبي - وام

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بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ينظم اتحاد سباقات الهجن مهرجان الظفرة الأول لسباقات الهجن من 13 حتى 15 أكتوبر الجاري.

ويسلط المهرجان، الذي يقام في ميدان سباقات الهجن بمدينة زايد في منطقة الظفرة، الضوء على أهمية إحياء الموروث الشعبي في الدولة، والسير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، في دعم هذه السباقات وضمان استمرارها عبر مختلف الأجيال. ويتضمن المهرجان إقامة 90 شوطاً لفئات الحقايق واللقايا والإيذاع، و24 رمزاً لكل فئة منها 8 رموز. ورصدت اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز عينية ونقدية قيمة للفائزين.

وتوجه معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، «حفظه الله»، على الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة سباقات الهجن في الدولة، عبر تنظيم العديد من المهرجانات والفعاليات التي تقام طوال العام.

وقدم معاليه الشكر لراعي المهرجان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن سموه يولي هذا القطاع اهتماماً وحرصاً متواصلاً بهدف توفير المتطلبات كافة من أجل إقامة هذه الرياضة التراثية.

وأضاف معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان: «النسخة الأولى من مهرجان الظفرة تعد انطلاقة جديدة لمزيد من النجاحات، وهذا ما يدفعنا للاستمرار في تطوير هذه الرياضة، عبر دعم شريحة الملاك الذين يشكلون فئة كبيرة من أبناء المجتمع، ويحافظون بدورهم على تراث الآباء والأجداد».

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