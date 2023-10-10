بختام الجولة الرابعة للمسابقة..الشارقة في صدارة دوري شباب اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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منح فارق الأهداف فريق شباب اليد بنادي الشارقة صدارة دوري شباب اليد، بختام الجولة الرابعة للمسابقة، والتي تمثل باكورة هذه الفئة السنية تحت 18 سنة للموسم 2023/ 2024 والتي تشهد مشاركة 6 فرق، ورفع الشارقة رصيده إلى 12 نقطة مثلت العلامة الكاملة عقب فوزه الأول والكبير على الجزيرة 48/ 13، وفوزه الثاني والعريض على البطائح 35/ 13، والثالث على فريق شباب الأهلي 34 /22، والرابع على بني ياس 50/ 18، ولم يختلف الوصل الوصيف بفارق الأهداف عن الشارقة المتصدر من حيث النتائج والنقاط برصيده 12 نقاط، عقب فوزه الأول على البطائح 26 /20 والثاني على شباب الأهلي 32/ 25، والثالث على بني ياس 30 /17 والرابع على الجزيرة 27/ 21.

المراكز

واحتل فريق شباب الأهلي المركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 8 نقاط، وجاء فريق الجزيرة بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف احتل فريق البطائح المركز الخامس برصيد 6 نقاط، واستمر فريق بني ياس بالمركز السادس والأخير برصيد 4 نقاط، هذه النتائج والمراكز عقب ختام الجولة الرابعة قبل الأخيرة بالدور الأول للبطولة التي تقام بنظام الدوري الكامل من دورين (ذهاباً وإياباً)، ويتضمن جدول بطولات هذه المرحلة السنية إلى جانب الدوري كلاً من كأسي الإمارات والسوبر.

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