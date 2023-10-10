منتخب القوس والسهم إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية

المصدر: الشارقة - وام

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تتوجه بعثة منتخب القوس والسهم إلى السعودية اليوم للمشاركة في البطولة العربية الـ13، المقررة من 12 إلى 17 الجاري، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة يمثلون 19 دولة، والبالغ إجمالي جوائزها 150 ألف ريال سعودي. يتنافس المشاركون ضمن فئتي القوس الأولمبي «المحدب» والقوس المركب، على مستوى الفرق والفردي والمختلط.

ويترأس البعثة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وتضم حميد المشرخ، الأمين العام، والإدارية الدكتورة نورا المرزوقي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسة لجنة المرأة، كما سيشارك الكعبي في اجتماعات اتحاد غرب آسيا، وحميد المشرخ في اجتماعات الاتحاد العربي، على هامش البطولة.

من جانبه، أوضح سعيد الكعبي، أن البطولات العربية والدولية ترتقي بقدرات ومهارات المنتخبات الوطنية، مشيراً إلى أهمية هذه النسخة في تعزيز الاهتمام باللعبة.

بدوره، أكد عبدالرحمن إبراهيم الشدوخي، الأمين العام للاتحاد السعودي واتحاد غرب آسيا، اكتمال جميع التجهيزات للبطولة، وأثنى على دعم الاتحاد العربي برئاسة إبراهيم الدوسري، لضمان نجاحها وتميزها بهذه المشاركة الكبيرة من الدول العربية.

تضم البعثة المدرب البريطاني مايكل بيرت والإداري محمد راشد، و12 لاعباً ولاعبة هم، عبدالله عبيد الكتبي، وسلطان علي الكتبي، وناصر السدراني، لفئة (القوس المحدب)، ومحمد صالح مبارك، ويوسف حسن الحوسني، وأيوب قاسم عبدالكريم لفئة (القوس المركب)، وعائشة جاسم آل علي، وعلياء صالح آل علي، وحصة يعقوب العوضي لفئة (القوس المحدب إناث)، وآمنة يوسف العوضي وجمانة النجار، وروضة يوسف العوضي لفئة (القوس المركب إناث).

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