4 ميداليات ملونة لـ «سباحي مليحة» في كأس الإمارات

المصدر: الشارقة - البيان

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نجح نادي مليحة الرياضي في تحقيق أداء مميز في بطولة كأس الإمارات للسباحة، التي أُقيمت في مسبح مدينة محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، حيث تمكن الفريق من تحقيق 4 ميداليات ملونة، مما يعكس التميز والإصرار الكبير للسباحين في هذا النادي. حصد السباحون لنادي مليحة ميداليتين ذهبيتين في سباقات مختلفة، وكذلك ميداليتين برونزيتين، حيث تمكن اللاعبون من تحقيق مستوى عال من التميز في المسابقة.

يأتي هذا الإنجاز كإضافة قيمة لنادي مليحة الرياضي، ويعكس التزامه بتطوير الرياضة ودعم المواهب المواطنة في مختلف المجالات الرياضية، ويبشر بمستقبل مشرق للسباحين الموهوبين الذين يتدربون ضمن فريق نادي مليحة والمشهود له بالتميز.

من جانبه، قال عبدالله سالم الخاصوني الكتبي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي مليحة: هذا الإنجاز هو نتيجة العمل الجاد والاستعداد الجيد الذي قام به النادي والمدربون لتحقيق النجاح في هذه البطولة، والتي لها أهميتها ونسعد بإضافة هذه الميداليات إلى سجلات إنجازاتنا، وهذا يعكس التزامنا بتطوير الرياضة ودعم المواهب الشابة في المنطقة.

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