الفعالية المبتكرة والفريدة من نوعها في عالم الرياضات القتالية..«أبوظبي إكستريم» للرياضات القتالية تنطلق 20 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق النسخة الافتتاحية من بطولة «أبوظبي إكستريم»، الفعالية المبتكرة والفريدة من نوعها في عالم الرياضات القتالية في أبوظبي 20 الجاري في مبادلة أرينا بأبوظبي، وذلك بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، وتجمع الفعالية بين القوة، التي يتميز بها ممارسو الفنون القتالية المختلطة، والجوانب الاستراتيجية والفنية للاعبي الجوجيتسو.

وتحمل البطولة أجواء تنافسية غير مسبوقة لعشاق الرياضات القتالية، حيث تتضمن فعاليتين رئيسيتين، وفعاليتين مشتركتين، بحضور أبرز المنافسين من عالمي الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، ويتألف كل نزال من خمس جولات، تمتد كل منها لثلاث دقائق، وتتنقل البطولة بعدها بين عدد من المدن الرئيسية في مختلف أنحاء العالم على مدار عامين، ويتم في الختام تتويج الأبطال، الذين يحصدون أعلى عدد من النقاط خلال الموسم.



فعالية

تشهد منافسات البطولة مواجهة قوية بين نيمان جراسي، اللاعب الشهير من بطولات بيلاتور، وبين هندرسون، البطل السابق لمنافسات يو إف سي ودبليو إي سي، ويدخل جراسي المنافسة حاملاً إرث عمه، المقاتل الأسطوري رينزو جراسي، في حين يقابله هندرسون معتمداً على مهاراته القتالية المتنوعة وخبرته في المصارعة لتحقيق الانتصار، ولا سيما باستخدام حركة الخنق، التي يشتهر بها.

كما يواجه إيزاك باهينسي، قائد فريق دريم آرت، خصمه القديم جوستافو باتيستا من فريق أتوس للجوجيتسو في الفعالية الرئيسية لنزالات البدلة، ويدخل باهينسي النزال مستنداً إلى سجل انتصاراته السابقة على باتيستا، لكن الأخير يسعى إلى الاستفادة من هذه الفرصة، لتعديل الموازين والانتصار على غريمه.

في حين سيجمع النزال الحماسي المرتقب بين مارتن فيتوري، حامل لقب الوزن المتوسط لبطولة فيناتور إف سي، والمنافس الحالي على لقب الوزن المتوسط لبطولة يو إف سي، وطارق سليمان المشهور بإتقان حركات الإخضاع.

وضمن المواجهة الحماسية بين القوة البدنية والمهارات القتالية، حيث يتواجه روبيرتو أبريو، المعروف باسم سايبورغ وقائد فريق فايت سبورتس، مع الأسترالي صاحب الحزام الأسود أنطون مينينكو، الذي يسعى إلى تعزيز سجله الزاخر بالانتصارات.

الأبطال

وستشهد بطولة «أبوظبي إكستريم» مشاركة زايد الكثيري بطل الجوجيتسو الإماراتي، الذي يحمل الحزام الأسود، والحائز ذهبية النسخة الـ14 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث يواجه البرازيلي ثاليسون سواريز في نزال سوبر فايت بالبدلة، وتنطلق بطولة أبوظبي إكستريم مع نزالات البدلة للسيدات، بمشاركة من أبرز بطلات اللعبة، مثل لويزا مونتيرو، ونتالي ريبيرو، وسارة جالفاو، وفيتوريا جابرييلا.

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