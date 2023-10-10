إغلاق باب التسجيل قبل أسبوع من الموعد المحدد.. الجولة الأخيرة من مهرجان التحدي للجوجيتسو تنطلق الجمعة المقبل من العين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم الجولة الرابعة والأخيرة من مهرجان التحدي للجوجيتسو خلال الموسم الحالي 2023 والذي تتخلله بطولة التحدي للجوجيتسو المخصصة لفئات الأطفال والبراعم والأشبال والناشئين للمراحل السنية من (4 – 17 عاما) من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات بمدينة العين بمشاركة آلاف اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والاكاديميات في الدولة.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسوإن مهرجان التحدي يتمتع بأهمية كبرى ضمن أجندة الاتحاد، بوصفه أحد الركائز الأساسية لتطوير اللعبة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للمواهب المحلية.

وأكد أن مهرجان التحدي للجوجيتسو يسلط الضوء على طيف واسع من الخامات الواعدة، ويوفر منصة مميزة لهم تعزز ارتباطهم باللعبة وتمهد لهم طريق الاحتراف والمشاركة في أكبر المحافل والبطولات العالمية.وقال إن بطولة التحدي تتبنى معايير تماثل تلك المتبعة في منافسات فئة الكبار والمحترفين، ما يسهم في إكساب البراعم والمواهب الخبرات اللازمة، لبدء مسيرتهم الاحترافية في بيئة متميزة تساعدهم على النمو والتطور.

وأوضح الشامسي أن إغلاق باب التسجيل في بطولة التحدي قبل أسبوع من الموعد المحدد، خير شاهد على الانتشار الكبير الذي تحققه رياضة الجوجيتسو في المجتمع، والدعم الكبير للأسر والعائلات لأبنائهم وبناتهم وحثّهم على التواجد الدائم في مثل هذه الفعاليات، انطلاقا من أهميتها في صقل مواهبهم وتجاربهم، ومساهمتها في إكسابهم الثقة بالنفس وقوة الشخصية وقيم الانضباط والتحمل والإرادة.

بدوره أوضح عبدالله سالم الزعابي رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن مهرجان التحدي للجوجيتسو نجح في جولاته الثلاث الماضية خلال الموسم في توفير بيئة مميزة للعائلات، أتاحت للأطفال وأفراد أسرهم فرصًا للتواصل والتعلم والإبداع في أجواء متميزة من الأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة" يمنح المهرجان بفعالياته المتنوعة فرصة اختيار من بين باقة من الأنشطة، كما يساهم في تعزيز الترابط الأسري وتمتين العلاقات بين أفراد الأسر والعائلات عبر تقديم أنشطة تفاعلية مشتركة تناسب جميع الأعمار."

ويلعب التواجد الكبير للأسر والعائلات في فعاليات المهرجان واحدا من أهم أسباب نجاحه وشعبيته المتنامية خلال الأعوام الماضية، وفي هذا الإطار قال عبد العزيز محمد من مصر أن أبناءه يحرصون على التواجد الدائم في بطولات اتحاد الإمارات للجوجيتسو لأنها الأفضل في العالم، وتقدّم بالشكر للاتحاد وفريق عمله لتنويع مواقع إقامة المهرجان ما يفسح المجال أمام المقيمين في مختلف مناطق الدولة للاستفادة من هذه التجربة الرياضية والمجتمعية المتكاملة.

وتبدأ إجراءات الوزن لفئات البراعم 1 و2 و3 في جامعة الإمارات بين الساعة 4-6 مساء الخميس، و1 -3 ظهرا يوم الجمعة، على أن تبدأ المنافسات الرسمية الساعة الرابعة عصرا من نفس اليوم. وتتواصل إجراءات الوزن يومي السبت والأحد بين الساعة 8 – 10:00 صباحا على أن تنطلق المنافسات في تمام الساعة 11 صباحا.

وتنطلق منافسات اليوم الأول من بطولة التحدي يوم الجمعة بنزالات فئات الأطفال 1، و2، و3 (بنين وبنات)، على أن تستكمل يوم السبت بمنافسات فئتي الأشبال والناشئين للبنات، ويوم الأحد بمنافسات ذات الفئات للبنين. وسيوفر المهرجان أجواء عائلية متميزة وباقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية لجميع أفراد الأسرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز