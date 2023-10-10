ينظمها اتحاد الإمارات ..أكثر من 100 دولة تعلن مشاركتها في بطولات الجودو العالمية بأبو ظبي

المصدر: وام

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أعلنت 102 دولة (حتى الآن) مشاركتها في البطولات العالمية الـ3 الكبرى، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجودو من 24 أكتوبر الحالي إلى 3 نوفمبر المقبل برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبو ظبي.

وتشهد البطولات مشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة، من مختلف دول العالم، وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي للجودو، وبدعم مجلس أبو ظبي الرياضي.

وتقام بطولة الجراند سلام بصالة "مبادلة أرينا" بمدينة زايد الرياضية من 24 الى 26 أكتوبر الحالي بمشاركة 74 دولة (حتى الآن)، وبطولة "الكاتا" في 28 و29 أكتوبر الحالي بمشاركة 33 دولة، و"المحاربين القدامى" من 31 أكتوبر الحالي إلى 3 نوفمبر المقبل، بمشاركة 58 دولة، بصالة جامعة السوربون في أبو ظبي.

ويتابع منتخب الجودو استعداداته حاليا في جورجيا بعد اعتماد القائمة النهائية من سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وتضم القائمة 13 لاعباً لاعبة، هم بشيرات خرودي (وزن تحت 52 كجم)، وباتسو ألتان (وزن تحت 57 كجم)، وزايد النقبي (وزن تحت 60 كجم)، وخالد خميس، ونارمند بيان (وزن تحت 66 كجم)، وسعيد النقبي وعلي اليماحي، وعبدالكريم علي (وزن تحت 73 كجم)، وطلال شفيلي، وخليفة الحوسني (وزن تحت 81 كجم)، وجريجوري أرام (وزن تحت 90 كجم)، وظافر آرام (وزن تحت 100 كجم)، وعمر معروف (وزن فوق 100 كجم).

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