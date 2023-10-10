41 لاعباً في «البارالمبية الآسيوية»

المصدر: دبي - وام

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أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية عن المشاركة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، بمدينة هانغتشو الصينية من 22 إلى 28 الجاري، بـ41 لاعباً ولاعبة يتنافسون في 8 رياضات؛ هي ألعاب القوى ورفعات القوة والقوس والسهم، والدراجات والرماية والجودو، والبوتشيا والريشة الطائرة. ويقام حفل افتتاح «البارالمبية الآسيوية» 22 الجاري بملعب «هانغتشو بارك» الرياضي.

وأكد ذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن بعثة الإمارات تشارك في الألعاب البارالمبية الآسيوية بطموح المنافسة في جميع الرياضات معززة بالمساندة والدعم الكبيرين من القيادة الرشيدة الحريصة على أن يتبوأ أبطال الألعاب البارالمبية مكانتهم المستحقة دولياً وقارياً. وأشاد بالدعم والاهتمام الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة.

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