شما الكلباني.. بطلة صنعت التاريخ بحروف الذهب

المصدر: دبي - البيان

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نجحت البطلة شما الكلباني في تسطير مسيرة حافلة بالإنجازات، حيث تألقت في دورة الألعاب الآسيوية الـ19، التي استضافتها مدينة هانغتشو في الصين، وأضافت ميدالية ذهبية إلى رصيد المنتخب الوطني للجوجيتسو، الذي حصد نصف ميداليات البطولة؛ بواقع أربع ذهبيات، وثلاث فضيات، وثلاث برونزيات. وارتقت الكلباني إلى مستوى التحدي، وواصلت إهداء الدولة ميداليات ذهبية في أبرز الفعاليات العالمية، التي شاركت بها هذا العام.

واستهلت الكلباني عامها الحافل بالميداليات الذهبية بمشاركتها في النسخة السابعة من بطولة آسيا للجوجيتسو في بانكوك في مارس الماضي، حيث تمكنت من إحراز ذهبية وزن 63 كلغم، بعد تغلبها على الإندونيسية إلما يني ميجاواتي.

واستكملت الكلباني سلسلة انتصاراتها في يوليو، بعد حصد ذهبية فئة الكبار في بطولة العالم للجوجيتسو في أولانباتار بمنغوليا، تلا ذلك إحراز ذهبية فئة تحت 21 عاماً في بطولة العالم للجوجيتسو، التي استضافتها العاصمة الكازاخستانية أستانا في أغسطس، وقالت الكلباني: «لطالما حلمت بتحقيق هذه الإنجازات، فقد أتت جهودي وتدريباتي والتزامي ثمارها، ولكن لا يزال الطريق أمامي طويلاً».

وأكدت الكلباني أن طريقها كان مليئاً بالتحديات، ولا سيما في نهائي دورة الألعاب الآسيوية، وقالت: «بقيت متأخرة عن منافستي حتى الدقيقة الأخيرة، وما إن وصلنا إلى الثلاثين ثانية الأخيرة من المباراة حتى تمكنت من السيطرة على خصمي وإخضاعها، وكسب ست نقاط، وعندما رفع الحكم يدي معلناً فوزي بالمباراة تفاجأت، لأنني لم أدرك أنني كنت الفائزة، حتى إنني لم أحتفل». ولطالما تميزت شما بعزيمتها القوية، وحرصها على بذل قصارى جهدها، حيث تأتي انتصاراتها ثمرة برنامجها التدريبي القوي والتزامها بالتميز، وقالت: «يشكل الاستعداد الجيد العامل الأبرز لإحراز الفوز، لذا حرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على إعدادنا بالشكل الأمثل، للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، وبذل الغالي والنفيس، لنكون على أهبة الاستعداد، من خلال توفير معسكرات التدريب الداخلية والخارجية، ما يضمن استعدادنا الجسدي والذهني قبل خوض النزالات».

وأشارت شما الكلباني إلى أن انتصاراتها العديدة ما هي سوى البداية لمشوار طويل حافل بالإنجازات، وقالت: «أعتزم بدء التحضير للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو المقامة في أبوظبي بداية نوفمبر المقبل، وأسعى دوماً إلى صقل مهاراتي، وحصد مزيد من الميداليات، ورفع علم الإمارات أمام العالم أجمع».

وتتخطى إنجازات شما الكلباني الألعاب الآسيوية، حيث سطرت العام الماضي إنجازاً تاريخياً، وحققت ميداليتين برونزيتين في الوزن المفتوح للسيدات وفئة وزن 63 كجم، وأصبحت أول رياضية إماراتية تحرز ميدالية في دورة الألعاب العالمية، وتمثل رحلتها في عالم الجوجيتسو قصة ملهمة من الموهبة الفذة، والالتزام الراسخ والدعم اللامتناهي من القيادة الرشيدة، والبرامج المعنية برعاية المواهب، وتبشر عزيمة الكلباني ومثابرتها في عالم الجوجيتسو بمستقبل واعد، فيما تواصل سعيها لسبر آفاق جديدة من التميز على الصعيد العالمي.

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