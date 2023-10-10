«تمبروولفز» يهزم «مافريكس» في ختام دوري السلة الأمريكي بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «أبوظبي 2023» المقدمة من شركة «القابضة» فعالياتها بفوز ساحق لفريق مينيسوتا تبمروولفز على دالاس مافريكس بنتيجة 104 – 96. وتأتي المباريات في إطار شراكة استراتيجية متعددة المحاور بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية. واستقطبت المباراة حضور شخصيات عالمية، من بينهم مغني الراب دا بيبي والنجمة إليسا، وخبيرة التجميل هدى قطان، والممثلة المصرية ياسمين صبري، ومغني الراب لويد بانكس، وعارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، والممثلة التركية مريم أوزرلي، وباولو كوستا نجم بطولة يو إف سي. وتصدر نجما تمبروولفز كارل أنثوني تاونز، وناز ريد طليعة الهدافين وسجل كل منهما 14 نقطة.

وقال تاونز: أشكر أبوظبي على كرم الضيافة، والجمهور المميز على حضوره وتشجيعه الذي يؤكد مدى شعبية هذه اللعبة في المنطقة، ونتشوق لخوض مزيد من المباريات في أبوظبي.

أجواء

وقال كريس فينش، مدرب مينيسوتا تمبروولفز، منحتنا أبوظبي تجارب لا مثيل لها داخل وخارج الملعب، وأتوجه بالشكر إلى جميع المساهمين في إنجاح هذه الفعالية، بدءاً من الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية وأبوظبي، ووصولاً إلى الجمهور المميز. وقال جيسون كيد، مدرب دالاس مافريكس: تمتاز الإمارات بجمالها الفريد ومن الرائع خوض المباريات التمهيدية في أبوظبي، لأنها وجهة مميزة قضينا فيها أوقاتاً رائعة، وأتشوق للقدوم إلى هنا ثانيةً في الصيف.

وقال جرانت ويليامز، لاعب الفريق: يسعدني أن نحظى بفرصة القدوم إلى أبوظبي واللعب أمام هذا الجمهور الرائع ومواصلة تعزيز شعبية كرة السلة في المنطقة. ونتطلع للعودة ثانيةً للعب المباريات وقضاء أوقات ممتعة. واستضافت أبوظبي بنجاح مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للعام الثاني على التوالي.

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