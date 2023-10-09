تتويج الفائزين في «بطل الإمارات» للشراع الحديث

المصدر: أبوظبي - وام

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فاز خليفة الرميثي وكارولينا باجاك بلقب فئة الأوبتيمست للذكور والإناث، والبحريني عبدالله الجناحي بلقب فئة الإلكا 7، في الجولة الخامسة من بطولة «بطل الإمارات» للشراع الحديث على كاسر الأمواج بأبوظبي.

وأقيمت البطولة برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ونظمها النادي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

وشهدت البطولة فئات الأوبتيمست والإلكا، ومنافسات الشراع الموحد لأصحاب الهمم، وشارك فيها أكثر من 100 قارب يمثلون المدارس والأندية المختلفة في الإمارات، إضافة إلى الكويت وعمان والبحرين.

كما فاز محمد الزعابي بلقب فئة الإلكا 4، وتوّجت مروة الحمادي بلقب «فئة الفتيات»، ونال محمد عبد الكريم لقب فئة الإلكا 6، وحققت فان أنلوت لقب «فئة الفتيات». وفي منافسات أصحاب الهمم، كان الفوز باللقب من نصيب محمد صالح الزبيدي وغلا علاء حسين.

وشارك في تكريم الفائزين بالمراكز الأولى، سالم الرميثي مدير عام النادي، ومحمد العبيدلي أمين عام اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وخليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية في النادي.

وتوجه الرميثي بالتهنئة للفائزين، وأكد أن جولة أبوظبي شهدت مستويات متميزة، من خلال الاحتكاك بين مدارس الشراع المختلفة، وشدد على نجاح فكرة إقامة دوري أصحاب الهمم، لاسيما أن دعم الإمارات لفئة أصحاب الهمم غير محدود في كل الرياضات.

واختتم قائلاً: «حريصون على دمج أصحاب الهمم بشكل أكبر في المسابقات الرياضية، ومنحهم المساحة للمشاركة، والمنافسة في أجواء السباقات تسهم في تحفيزهم وتنمية مهاراتهم، ودعم تواجدهم في الألعاب الخاصة العالمية لاحقاً».

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