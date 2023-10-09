برواز دبي يستضيف المرحلة الثالثة 14 أكتوبر .. تألق جستن وآنا وخلود في جري السيدات بالشندغة

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت بنجاح كبير، المرحلة الثانية من «سباق جري السيدات»، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي في حي الشندغة التاريخي، بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، ويستمر الحدث حتى 11 نوفمبر المقبل، ويتضمن الحدث التنافس في 4 مراحل، تقام كل مرحلة في إحدى الوجهات العائلية السياحية والرياضية المميزة في إمارة دبي، ما يمنح المشاركات والمتابعين الفرصة للاستمتاع بأجمل المناطق في دبي، والتعرف إلى مواقع الجذب السياحي، دعماً لقطاع السياحة الرياضية الداخلية.

وتقام المرحلة الثالثة في برواز دبي (دبي فريم)، في حديقة زعبيل 14 أكتوبر، فيما تقام المرحلة الرابعة 11 نوفمبر في (بحيرات الحب)، بمحمية المرموم الطبيعية.

وحققت جستن غراهام صدارة سباق 10 كيلومترات لفئة 40-49 عاماً، بزمن 42:12 دقيقة، تلتها هبة عبد الحميد بزمن 51:49 دقيقة، وحلت استير استيبان غارسيا بالمركز الثالث، بزمن 52:31 دقيقة، وفي فئة 50 فما فوق، فازت زينة شوبار بالمركز الأول، بزمن 54:49 دقيقة.

وفي سباق 10 كيلومترات لفئة 18-39 عاماً، حققت آنا ياشيكوفا المركز الأول، بزمن 43:44 دقيقة، تلتها باولينا باسكارو، بزمن 46:37 دقيقة، وحلت سونيا زابوروسكا في المركز الثالث، بزمن 56:25 دقيقة.

وفي سباق 5 كيلومترات، فازت خلود السعدي بالمركز الأول، بزمن 21:59 دقيقة، تلتها ميشيل بيريرا في المركز الثاني، بزمن 23:34 دقيقة، وحلت فاطمة فريح في المركز الثالث، بزمن 23:34 دقيقة.

وفي سباق 2.5 كيلومتر لفئة 18 فما فوق، فازت هبة علي بالمركز الأول، بزمن 12:14 دقيقة، تلتها ميرا مروان في المركز الثاني، بزمن 12:30 دقيقة، وحلت بخيتة خليفة في المركز الثالث، بزمن 12:32 دقيقة.

وفي فئة 10-14 عاماً، فازت آمنة الجسمي بالمركز الأول، بزمن 23:25 دقيقة، وفي فئة 15-17 عاماً، فازت سمية فيصل بالمركز الأول، بزمن 15:34 دقيقة، تلتها روضة حسن في المركز الثاني، بزمن 17:19 دقيقة، وحلت فاطمة الزعابي في المركز الثالث، بزمن 19:57 دقيقة، وفاز جوناس فايسنفيلد بالمركز الأول لفئة 5-9 سنوات، بزمن 14:36 دقيقة، وجاءت شقيقته لارا فايسنفيلد في المركز الثاني، بزمن 14:38 دقيقة، وحلت كلوي إيورز في المركز الثالث.

تم تصميم الميداليات بأسلوب مبتكر، بحيث يتم جمعها سوياً لتشكل اسم دبي من جهة، ومن الجهة الأخرى تحمل شعارات أربعة معالم سياحية في دبي، وتحمل الميدالية الأولى شعار مدينة إكسبو دبي، فيما تحمل الثانية شعار حي الشندغة التاريخي، وتحمل الميدالية الثالثة شعار برواز دبي، والرابعة شعار بحيرات الحب.

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