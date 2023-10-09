منتخبنا مؤهل لتحقيق إنجاز جديد..«بولينغ الإمارات» يبحث عن المجد في بطولة العالم

المصدر: دبي - علي شدهان

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يبحث منتخب الإمارات الأول للبولينغ، عن المجد في مشاركته المرتقبة في منافسات بطولة العالم، المتواصلة حالياً وحتى 16 من أكتوبر الجاري، في دولة الكويت، بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة، يمثلون 23 منتخباً للرجال، و12 منتخباً للسيدات.

وشدت بعثة «بولينغ الإمارات» الرحال صوب الكويت، بوفد ضم أحمد خميس العلي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولنغ، رئيساً، وميكا كويفيونيمي، مدرباً، و6 لاعبين، هم حسين السويدي نايف عقاب ومحمود العطار وسلطان محمد القبيسي ومحمد الزرعوني وخميس الشامسي.

صفحة ناصعة

وتحتفظ «بولينغ الإمارات» بصفحة ناصعة في بطولة العالم بالذات، بالإنجاز التاريخي المسجل باسم النجم محمد خليفة القبيسي الرئيس الحالي لاتحاد الإمارات للبولينغ، بفوزه المستحق بلقب بطولة العالم في المكسيك 1988، إلى جانب إنجازات مميزة أخرى، حققها نجوم اللعبة في البطولات الآسيوية والعربية والخليجية.

وقبل المشاركة في بطولة العالم في الكويت، نفذ نجوم «بولينغ الإمارات» برنامج إعداد متنوعاً، اشتمل على وحدات تدريبية، ومباريات ودية، حتى بلغ مستوى التحضير الدرجة التي يؤمل أن تقود نجوم الإمارات إلى منصات التتويج، رغم أن الحدث يشهد مشاركة ألمع نجوم العالم، وغالباً ما يكون ميداناً واسعاً للتحدي والمنافسة الشرسة في مختلف فئات اللعبة.

إنجاز جديد

وتوقع صلاح الجعيدي الأمين العام لاتحاد الإمارات للبولينغ، أن يحقق نجوم «بولينغ الإمارات» نتائج مميزة في النسخة الحالية من بطولة العالم في الكويت، مشدداً على أن الثقة كبيرة جداً بكافة نجوم المنتخب، لتحقيق إنجاز جديد، يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتحققة في البطولات السابقة.

وأشار الجعيدي إلى أن النجم محمد الزرعوني، ضمن التأهل إلى الدور الثاني لفئة الفردي، بعد تصدره لاعبي مجموعته، التي ضمت لاعبين من الكويت ومصر وسنغافورة وكولومبيا وكازاخستان، ليرتفع عدد المتأهلين من منتخب الإمارات إلى الدور الثاني، إلى 3 لاعبين، هم سلطان محمد خليفة القبيسي وحسين السويدي ومحمد الزرعوني، وبانتظار تأهل النجمين نايف عقاب وخميس الشامسي.

المنتخبات المشاركة

وتشارك في بطولة العالم للرجال في الكويت، منتخبات، الإمارات والسعودية وعُمان والكويت وقطر ومصر والأردن كوريا وسنغافورة وهونغ كونغ ومكاو والفلبين والصين وأوزبكستان وكازاخستان وإيران وماليزيا والتشيك والدنمارك وألمانيا وليتوانيا وكولومبيا وكندا، فيما يشارك في فئة السيدات، منتخبات، السعودية والكويت وكوريا وسنغافورة والفلبين والصين وكازاخستان وماليزيا والدنمارك وألمانيا وكولومبيا وكندا.

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