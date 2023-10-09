فارس المطوع: إنجازات «هانغتشو» حافز لمضاعفة الجهود والتميز

المصدر: دبي - البيان

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أثنى فارس محمد المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية على نتائج ومشاركة وفد الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية بهانغتشو، وتحقيقه 20 ميدالية ملونة في أفضل مشاركة للإمارات بدورات الألعاب الآسيوية، مشيراً إلى أن الروح العالية للرياضيين، وتكاتف الوفد وحرصه على إعلاء راية الوطن، وخدمة رياضة الإمارات تعد من أهم العوامل وراء الإنجازات المشرفة، والتي اعتبرت حافزاً للرياضيين لمضاعفة الجهود، والوصول إلى نتائج مميزة.



وأشار المطوع إلى أن دورة الألعاب الآسيوية بهانغتشو محطة مهمة في أجندة الحركة الأولمبية؛ لما تمثله من قيمة كبيرة للعديد من الرياضات، التي سيتأهل رياضييها إلى «أولمبياد باريس»، وذلك عقب تحقيق أرقام التأهل المطلوبة في الدورة المقامة حالياً بهانغتشو، بما يفتح المجال لزيادة المستوى التنافسي في فعاليات الحدث الكبير لتسجيل إنجازات قارية، وضمان المشاركة في الأولمبياد وقال: «ما تشهده الحركة الأولمبية الوطنية يأتي من منطلق الدعم اللامحدود من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وإيمانه بدور الرياضة في تقدم المجتمعات».



إهداء

وأهدى المطوع ما تحقق في«آسياد هانغشتو» للقيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهداً في دعم الحركة الرياضية بالإمارات بصفة عامة، والحركة الأولمبية بصفة خاصة، وقال: «نُقدر الدور المبذول من كل الاتحادات التي شاركت في «الآسياد»، ونؤكد مواصلة التعاون من أجل ازدهار الحركة الأولمبية، وما تحقق في الدورة الآسيوية هو ثمرة تعاون وجهد لكل أطراف منظومة الحركة الأولمبية بالدولة، وكل الشكر لكل العاملين باللجنة الأولمبية على ما قدموه من جهد وعمل قبل وأثناء الحدث الكبير».

وأضاف: كل الشكر للشيخ راشد بن حميد النعيمي، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسى نائبي رئيس اللجنة الأولمبية، وأعضاء مجلس الإدارة على مساهمتهم الفاعلة فيما حققه أبناء الإمارات في «آسياد هانغشتو»، ونُقدر دور الهيئة العامة للرياضة ودعمها المؤسسي للحركة الأولمبية في الإمارات ونفخر بدور كل من سعيد عبد الغفار حسين مدير عام الهيئة العامة للرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة على جهودهم المبذولة في«آسياد هانغشتو».

وأعرب فارس المطوع عن اعتزازه بدبلوماسية الإمارات وقال: «نفخر بدور كل من معالي حسين بن إبراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات لدى الصين، ومحمد النقبي القنصل العام لدولة الإمارات في شنغهاي؛ لتوفير كل الإمكانات والجوانب اللوجستية للبعثة الرسمية للدولة في هانغشتو، والشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية والاتحادات على جهودهم الكبيرة طوال السنوات الماضية، والتي أسهمت في ما تحقق من إنجاز لرياضة الإمارات».

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