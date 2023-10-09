رابطة الأندية الروسية المحترفة لكرة السلة تبدي استعدادها للمشاركة في بطولة دبي الدولية

المصدر: وام

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رحبت رابطة الأندية الروسية المحترفة لكرة السلة، بتوطيد التعاون مع الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة الشباب الروسية، والتي تتضمن تبادل الخبرات والتعاون في المجال الرياضي،مبدية استعدادها للمشاركة في بطولة دبي الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد عبد الغفار مدير عام الهيئة العامة للرياضة لسيرجي يوشكين رئيس رابطة الأندية الروسية بحضور اللواء /م/ إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للعبة، وتيمور زابيروف السفير الروسي لدى الإمارات، وعلي أميري عضو مجلس إدارة اتحاد السلة.

وأكد سيرجي أن التعاون مع الاتحادين الاماراتي والعربي لكرة السلة يتضمن إقامة المعسكرات وتطوير الكوادر الإدارية والفنية للارتقاء باللعبة. ومن جانبه أوضح إسماعيل القرقاوي أن الطرفين بصدد إعداد مذكرة تفاهم لتطوير الكوادر وإقامة معسكرات للأندية والمنتخبات الوطنية، وأن رئيس الرابطة الروسية أبدى الاستعداد للمشاركة في بطولة دبي الدولية وترحيبه بالدعوة الموجهة له لحضور النسخة القادمة في يناير المقبل، مشيرا إلى أن مثل هذا التعاون يمثل نقلة نوعية جديدة لكرة السلة الإماراتية والعربية.

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