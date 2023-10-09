«دجلة» و«مقداد» يحسمان قمة الثنايا في المرموم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تألقت الشعارات المملوكة لهجن أبناء القبائل في مشاركتها في تحديات سن الثنايا التي أقيمت في تحفة ميادين الهجن العربية بالمرموم صباح أول من أمس، على مدار 16 شوطاً لمسافة 6 كيلومترات. ونجحت (دجلة) ملك سعيد حمد مصلح جمهور الأحبابي في وضع بصمة متميزة في الشوط الأول للثنايا البكار المحليات بزمن 9:24:1 دقائق. كما واصل (مقداد) لـ سيف أحمد محمد القبيسي مشواره مع التميز وتمكن من الظفر بالناموس في شوط الثنايا الجعدان المحليات مسجلاً توقيتاً 9:24:4 دقائق.

وضمن المنافسات ذاتها، سجلت هجن أبناء القبائل ظهوراً قوياً في مشاركتها في تحديات الحول والزمول ضمن سباقات المرموم على مدار 16 شوطاً لمسافة 6 كيلومترات، بتنظيم وإشراف نادي دبي لسباقات الهجن، ذهب ناموس التحدي الرئيسي للحول المحليات لشعار المتحدي سالم سعيد منانه الكتبي والذي قدم (الشندغة) بطلة بتوقيت 9:34:9 دقائق. وواصل نفس الشعار ظهوره المميز من خلال الشوط الثاني للحول المهجنات وكان الناموس هذه المرة من نصيب (سلطانه) لـ سالم سعيد منانه الكتبي والتي حققت 9:25:4 دقائق.

ونجح (شاهين) لـ محمد خليفة بالجافله المنصوري في حصد صدارة ثالث الأشواط للزمول المحليات والذي وصل لخط النهاية في 9:25:8 دقائق. أما الشوط الرابع للزمول المهجنات فقد كان من نصيب (احتراز) بشعار احمد محسن سليم بخيت خوار والتي قطعت مسافة السباق في 9:36:1 دقائق.

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