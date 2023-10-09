الألمانية أكفيل بطلة «دي بي ورلد» لدراجات السيدات بمحمية المرموم

المصدر: دبي - البيان

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تصدرت كل من الألمانية أكفيل جيدراتيتي، والروسية ماريا بابينينا، والبريطانية ماي تشانينغ الترتيب العام في سباق «دي بي ورلد» للدراجات الهوائية للسيدات، لمسافات 70 و40 و15 كيلومتراً، الذي أقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 300 متسابقة، ونظمته شركة «فت جروب»، تحت رعاية موانئ دبي العالمية، واستضافت منافساته محمية المرموم الصحراوية.

«الفردي المفتوحة»

وفازت جيدراتيتي بالمركز الأول في فئة الفردي المفتوحة لمسافة 70 كيلومتراً من عمر 18 - 29 سنة، وأنهت السباق في 01:49:18 ساعة، تلتها الألمانية أوليفيا باليسيتي بفارق أجزاء من الثانية، وأنهت السباق في 01:49:18 ساعة، وحلت الأسترالية ماديسون بلاك في المركز الثالث بزمن 01:49:19 ساعة.

فردي المواطنات

وفي فئة الفردي للمواطنات 70 كيلو متراً، فازت غاية المحرزي بالمركز الأول، وأنهت السباق في 01:55:15 ساعة، وفي فئة 18 - 29 سنة، فازت ميثاء العزيزي باللقب، بعد إنهائها السباق في زمن 02:25:36 ساعة.

وفي فئة الفردي المفتوحة 70 كيلومتراً من عمر 30 - 49، فازت الألمانية كارمن بوسمانس بالمركز الأول، بزمن 01:52:45 ساعة، وفي فئة الفردي المفتوحة لمسافة 70 كيلومتراً من عمر 50 فما فوق، فازت البريطانية سارة براون بالمركز الأول، بزمن 02:07:58 ساعة.

وفي فئة الفرق لمسافة 70 كيلومتراً، فاز فريق شرطة دبي بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي، بعد إنهاء عضوات الفريق السباق في زمن 01:49:18 ساعة.

وفي فئة الفردي المفتوح لمسافة 40 كيلومتراً من عمر 18 - 29، فازت الروسية ماريا بابينينا بالمركز الأول، بزمن 01:04:24 ساعة.

وفي فئة الفردي للمواطنات لمسافة 40 كيلومتراً، فازت فرح المري بالمركز الأول، بزمن 01:06:58 ساعة.

وفي فئة الفردي المفتوحة لمسافة 40 كيلومتراً، من عمر 30 - 49، فازت السورية ربا حلاني بالمركز الأول، بزمن 01:06:43 ساعة، وفي فئة الفردي المفتوح لمسافة 40 كيلومتراً، من عمر 50 فما فوق، فازت التشيلية باميلا فوكس بالمركز الأول، بزمن 01:21:17 ساعة.

فئة الفرق

وفي فئة الفرق لمسافة 40 كيلومتراً، فاز فريق آيرريكس بالمركز الأول، منهياً السباق في زمن قدره 01:06:07 ساعة. وفي فئة الفردي المفتوح للشابات لمسافة 15 كيلومتراً، فازت البريطانية ماي تشانينغ بالمركز الأول، بزمن 26:08 دقيقة.

وفي فئة الفردي المفتوح للبالغات لمسافة 15 كيلومتراً، تألقت الإماراتية خولة عمر، وفازت بالمركز الأول، بزمن 28:15 دقيقة، وفي فئة الفرق لمسافة 15 كيلومتراً، فاز فريق الوثبة للسيدات بالمركز الأول.

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