«الجودو» يتسلم برنامج «عربية الفجيرة»

المصدر: الفجيرة - البيان

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تسلم اتحاد الإمارات للجودو اللائحة الفنية والبرنامج الزمني العام للبطولة العربية لمنتخبات الناشئين والناشئات والشباب والشابات العاشرة، والبطولة العربية للأندية الثامنة للفئات العمرية المختلفة، التي يستضيفها الاتحاد بمجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة خلال الفترة من 15 وحتى 20 نوفمبر المقبل، والتي شملت موعد بدء التسجيل للمشاركين في البطولة بفندق الإقامة 15 نوفمبر المقبل، بهدف تأكيد المشاركة وتثبيت أهلية اللاعبين من واقع الأوراق الثبوتية، مع تفقد قاعة البطولة وتحديد المهام والمسؤوليات.

وحددت لائحة الاتحاد العربي للجودو عصر الخميس 16 نوفمبر المقبل موعداً للاجتماع الفني وقرعة بطولة الأندية على مستوى الفردي، ويعقب ذلك اجتماع الحكام والميزان للمشاركين في منافسات اليوم الأول، المقرر صباح الجمعة 17 نوفمبر، لمختلف الفئات والأوزان للذكور والإناث، على أن يتم بعد الظهر التتويج.

اجتماع

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجودو، الذي عقد اجتماعه بمدينة مراكش المغربية على هامش بطولة الأندية العربية برئاسة القطري خالد حمد العطية، وحضور محمد جاسم السجواني، أمين السر المساعد عضو الاتحاد العربي للجودو ممثل الجودو الإماراتي، أسند للإمارات استضافة تلك البطولة في الزمان والمكان المحددين، بجانب العديد من البطولات العربية للجودو، التي تقام في مختلف المدن العربية خلال العام الجاري، والتي يشارك فيها منتخبنا على مستوى الجنسين.

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