استقبال حافل لأبطال الجوجيتسو وقفز الحواجز في دبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي ووام

ت + ت - الحجم الطبيعي

حظيت بعثة منتخب الإمارات للجوجيتسو، وبعثة قفز الحواجز باستقبال رسمي وشعبي حاشد لدى وصولهما إلى مطار دبي، أمس، عقب مشاركتهما التاريخية في دورة الألعاب الآسيوية بالصين، وتوج أبطال الجوجيتسو بـ10 ميداليات بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات و3 ميداليات برونزية، وحصد منتخب قفز الحواجز 3 ميداليات (فضية واحدة وبرونزيتين) في منافستي الفرق والفردي. وكان في استقبال بعثة الجوجيتسو بالورود، حشد من كبار المسؤولين يتقدمهم يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، وأمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، والعقيد الدكتور سعود الجنيبي نائب مدير إدارة اتحاد الشرطة الرياضي في وزارة الداخلية.

وكان في استقبال بعثة قفز الحواجز قيس الظالعي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية ، ومن اتحاد الفروسية عبدالله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة، وسلطان الحوسني، رئيس قسم التسويق، وحسام زميت، رئيس قسم قفز الحواجز والترويض.

وأهدى محمد الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو الإنجاز التاريخي إلى القيادة الرشيدة التي تحرص دائماً على الاهتمام بالرياضة بصفة عامة والجوجيتسو بصفة خاصة.

وقال: الإنجاز تحقق نتيجة جهود كبيرة وتخطيط متواصل من مجلس إدارة الاتحاد، وبمثابرة اللاعبين وجهودهم طوال الفترة الماضية، التي شهدت خوض برنامج إعداد مميز تضمن العديد من المعسكرات والبطولات العالمية

عدد قياسي

وعبر البطل العالمي فيصل الكتبي، صاحب ذهبية الرجال في وزن 85 كلغم، عن سعادته بالإنجاز والمشاركة مع نجوم المنتخب في حصد عدد قياسي من الميداليات في دورة واحدة. وقال: الإنجاز سيكون دافعاً لنا لتحقيق المزيد في المستقبل والحفاظ على المكتسبات التي حققناها بهذه الدورة، خاصة على صعيد التحضير لخوض دورة الألعاب الآسيوية المقبلة باليابان. وعبرت البطلة أسماء الحوسني، صاحبة ذهبية وزن 63 كلغم، عن سعادتها بالمساهمة مع زملائها في تحقيق الإنجاز وأهدته إلى القيادة الرشيدة، التي تولي رياضة الجوجيتسو اهتمامها ودعمها.

وأكدت شمسة العامري، الحائزة على برونزية وزن 57 كلغم، أن مشاركتها لأول مرة في الدورة الآسيوية ونجاحها في حصد ميدالية برونزية يمثل نقطة انطلاق لها لتحقيق الأفضل في المستقبل.

دعم

كما أثنى فرسان منتخب الحواجز محمد الهاجري، وعبدالله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي، على الدعم اللامحدود للمنتخب من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وكذلك رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، كما ثمنوا اهتمام ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وهنأ قيس الظالعي فرسان المنتخب على الإنجاز الكبير والتاريخي في الألعاب الآسيوية، والمستوى المتطور في منافسات الحواجز، وقال: إن الميداليات المحققة تمثل إنجازاً كبيراً لفروسية الإمارات، بفضل دعم القيادة الرشيدة، للرياضة بشكل عام، وللفروسية بشكل خاص.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز