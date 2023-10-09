الفجيرة عاصمة العالم في بناء الأجسام

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أسدل الستار على منافسات بطولة العالم للهواة والمحترفين لبناء الأجسام، والتي أقيمت برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وشارك فيها عدد من أبرز لاعبي العالم في نسخة استثنائية بالمستويين الفني والتنظيمي، وتم منح الفجيرة لقب عاصمة العالم ببناء الأجسام كونها وجهة رياضية دولية على مستوى العالم.

وجاء الختام مبهراً في كل تفاصيله، وتوج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي، والمهندس محمد عبيد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة، وخليل معروف مدير البطولة الفائزين، وشهدت البطولة تفوق روسيا بذهبيتين وبرونزية، تلتها مصر بذهبية وفضية، بينما توزعت الميداليات الأخرى على لاعبين من نيجيريا وبيلاروسيا وسورينام والبرتغال وأمريكا وأنغولا وبلجيكا.

وثمن المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة للبطولة، مما أسهم في تحقيق أعلى درجات النجاح، وأشاد بالمستويات الفنية المميزة للمنافسات، والتي تليق بتاريخ بطولات بناء الأجسام، التي تقام في الفجيرة منذ 23 عاماً. من ناحية أخرى، أشاد الاتحاد الدولي بجهود قضاة بناء الأجسام الإماراتيين، الذين شاركوا بقيادة المنافسات وهم: الدولي فيصل الزعابي رئيس لجنة حكام بناء الأجسام، والدولي محمد الحوسني، والدولي عبدالله جمال، ومنح كل منهم شهادة حكم محترف على مستوى العالم في أحد أبرز الإنجازات الدولية لرياضة بناء الأجسام الإماراتية.

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