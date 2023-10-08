الذيد يكرم فريق السباحة وصيف بطولة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أقامت إدارة نادي الذيد حفل تكريم رائعاً للاعبي فريق السباحة بالنادي تقديراً لأدائهم المميز وتحقيقهم المركز الثاني خلال البطولة التحضيرية لأندية الشارقة، هذه البطولة نظمت برعاية كريمة من مجلس الشارقة الرياضي، وشهدت مشاركة فرق رياضية قوية.

حقق فريق السباحة بنادي الذيد نجاحاً باهراً في هذه البطولة، حيث نالوا 27 ميدالية ملونة، منها 8 ميداليات ذهبية، و15 فضية، و4 برونزيات. هذا الإنجاز يعكس التفاني والاجتهاد الكبير الذي قدمه اللاعبون في التحضير للبطولة وأثناء مشاركتهم فيها.

حضر الحفل راشد عبدالله بن هويدن الكتبي، أمين السر بنادي الذيد، وسالم علي الرفيسا، عضو مجلس الإدارة بنادي الذيد، بالإضافة إلى المدرب والإداريين الذين ساهموا بفعالية في تحقيق هذا الإنجاز المميز.

وألقى سالم محمد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، كلمة تقدير وإعجاب، مثنياً خلالها على إنجاز اللاعبين وجهودهم الكبيرة. كما قدم شكره الخاص للمدرب والإداريين على متابعتهم المستمرة ودعمهم للفريق. سيمنح هذا التكريم دافعاً إضافياً للاعبين لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وقال: نتمنى لفريق السباحة في نادي الذيد التوفيق والنجاح في المباريات والبطولات المقبلة، ونأمل أن يستمروا في تحقيق الإنجازات الرياضية وتمثيل مدينتهم بفخر واعتزاز.

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