في إطار استعداد المنتخبين للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية ..منتخب اليد يتألق أمام شقيقه العماني ودياً

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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نجح المنتخب الوطني لكرة اليد في تحقيق الفوز على نظيره العماني 28-24، في المباراة الودية الثانية التي جمعت المنتخبين أول من أمس على صالة نادي العين، في إطار استعداد المنتخبين للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس-2024»، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 18 وحتى 28 أكتوبر الجاري.

وبذلك استطاع «منتخبنا» أن ينجح في رد اعتباره أمام شقيقه العماني، بعد أن سجلت التجربة الودية الأولى فوز العمانيين بنتيجة (24-23). وبهذا الفوز عاد منتخبنا للفوز بعد انقطاع طويل عقب فوزه الأخير على نظيره العماني (24/23) خلال منافسات البطولة الآسيوية العشرين بالسعودية يناير 2021.

وضوح الرؤية

وأكد الوطني خالد أحمد مساعد مدرب المنتخب، أن التجربتين الوديتين أمام المنتخب العماني، قدمتا صورة واضحة للجهاز الفني في الاستقرار على معالم التشكيلة الأساسية التي ستغادر للمشاركة في التصفيات الآسيوية في الدوحة 13 أكتوبر الجاري.

وأضاف خالد: «المعسكر التدريبي الذي امتد لـ 10 أيام، واستكمل بخوض تجربتين وديتين مثمرتين أمام المنتخب العماني، سمحت للجهاز الفني في اختبار جميع لاعبي منتخب الإمارات الذي تغلب عليه العناصر الشابة، والاستقرار بصورة كبيرة على ملامح التشكيلة التي ستمثل المنتخب في تصفيات الدوحة.

الانسجام

وأوضح: «جاءت التجارب الودية أمام المنتخب العماني، مثمرة للغاية، بعد مباراة أولى كان العماني الطرف المهيمن طيلة الشوط الأول، ونشط منتخبنا في الشوط الثاني ولم يسعفه الوقت بتغيير النتيجة التي آلت بالنهاية لخسارة بصعوبة بنتيجة 23-24، لتقدم ثاني التجارب الودية فرصاً إضافية لتعزيز عوامل الانسجام بين عناصر المنتخب وانعكست بدورها على الأداء والفوز بنتيجة المباراة 28-24.

مباراة

وأضاف: «بختام التجارب الودية سيمنح اللاعبون يوم راحة، ومن ثم العودة للتجمع واستمرار التدريبات حتى موعد السفر إلى قطر في 13 من هذا الشهر، قبل وقت كاف من ضربة بداية التصفيات، بما يوفر للجهاز الفني وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية لـ (الأبيض) مع إقامة مباراة ودية أخيرة مع منتخب شباب قطر».

وينافس منتخبنا الوطني في المحفل الآسيوي تحت قيادة مدربه الفرنسي دانيلو يرستوفال، في المجموعة الأولى، بجوار كل من منتخبات قطر، والسعودية، وكوريا الجنوبية، والصين، والهند.

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