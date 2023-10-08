طائرة شباب الأهلي والوصل إلى نهائي كأس نائب رئيس الدولة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي





تأهل شباب الأهلي والوصل إلى الدور النهائي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، بعد تخطيهما الدور قبل النهائي، بفوز الأول على بني ياس بنتيجة أشواط 3-0، والثاني على عجمان بنتيجة أشواط 3-0.

ويقام الدور النهائي من ثلاث جولات، وتقام الجولتان الأولى والثانية يومي 14 و21 أكتوبر الجاري، وفي حال تبادُل الفريقين الفوز في المباراتين تقام المباراة الثالثة يوم 28 من الشهر نفسه، لتتويج الفائز بمباراتين من ثلاث باللقب.

وتأهلت الفرق الأربعة إلى نصف النهائي بعدما تصدر الوصل المجموعة الأولى بالفوز على بني ياس 3-0، والعين 3-1، وخسر أمام الجزيرة في الجولة الأولى 3-1، وحل بني ياس في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى بالفوز على العين والجزيرة بالنتيجة نفسها 3-1، والخسارة أمام الوصل 0-3.

وفي المجموعة الثانية، احتل شباب الأهلي الصدارة بالفوز في مبارياته بالدور التمهيدي على عجمان 3-2، وحتا 3-1، والنصر 3-0، وجاء عجمان في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بعد فوزه على النصر 3-2، وحتا 3-1، وخسر أمام شباب الأهلي 3-2.

وفي إطار البطولة نفسها، حسم النصر المركز الخامس بفوزه بنتيجة أشواط 3-0، بعد فوزه على الجزيرة المتوج بكأس البطولة، والذي ختم مشواره هذا الموسم في المركز السادس، وحسم العين المركز السابع بفوزه بنتيجة أشواط 3-0 على حتا، الذي أنهى مشواره في المركز الثامن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز