بواقع 24 للرجال و20 للسيدات و9 للناشئين و4 بطولات كبرى.. 57 بطولة للجولف في الموسم الجديد

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للجولف اقامة 57 بطولة خلال موسمه الجديد الذي ينطلق 14 أكتوبر الجاري، وذلك بواقع 24 للرجال، و20 للسيدات، و9 للناشئين، و4 بطولات كبرى، تقام للفائزين، والأوائل للتواجد في جولة التحدي 2024.

وستكون الانطلاقة ببطولة الرجال المفتوحة يومي 14، و15 أكتوبر الجاري، في نادي الزوراء بعجمان، إضافة إلى بطولة الناشئين المفتوحة في نادي الإمارات بدبي، على أن يسدل الستار عن الموسم في 14 أبريل المقبل، مع بطولة "تاور لينكس جونير" المفتوحة.

وقرر الاتحاد فتح باب التسجيل في بطولاته الكترونيا.

وأكد المنسق العام لبطولات اتحاد الجولف ومدرب المنتخب الوطني كايرون فان روين، أن اتحاد اللعبة حرص على اعتماد التعديلات الهيكلية ونظام المسابقات والبطولات على المعايير الدولية، بما يؤهل اللاعبين لخوض تحديات المنافسة على البطولات الكبرى.

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