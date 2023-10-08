14 ميدالية لمنتخب المواي تاي للشباب في مونديال تركيا بواقع (5 ذهبيات، 3 فضيات، و6 برونزيات)

المصدر: وام

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حصد منتخب المواي تاي للشباب 14 ميدالية ملونة بواقع (5 ذهبيات، 3 فضيات، و6 برونزيات) في ختام منافسات بطولة العالم للشباب التي أقيمت في مدينة أنطاليا بتركيا، بإشراف الاتحاد الدولي، ومشاركة أكثر من 100 دولة.

وقادت هذه النتائج المنتخب إلى المركز الأول عربيا في التصنيف الختامي للبطولة، والتاسع عالمياً برصيد 40 نقطة.

وفاز رافي رمزي بذهبية وزن 86 كجم، وزينب بوحمادة بذهبية وزن 57 كجم، ومحمد مرضي بذهبية وزن 67 كجم، وسعيد عبدالله أحمد بذهبية وزن 52 كجم، وجاسر أحمد بذهبية وزن 60 كجم.

وأحرز الميداليات الفضية عماد يوسف في وزن 75 كجم، وخالد مفيد في وزن 81 كجم، وعصام خليل في وزن 48 كجم، فيما حصدت مريم العليلي برونزية وزن 46 كجم، وسلامة الجنيبي برونزية وزن فوق 75 كجم، وعبدالله الحوسني برونزية وزن فوق 91 كجم، بجانب 3 ميداليات برونزية أخرى في "الواي كرو" عن طريق بشار أحمد وسلامة الجنيبي ومحمد بلال.

وأهدى سعادة عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات والكيك بوكسينج، الإنجاز إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وتوجه بالشكر والامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، للدعم الكبير والاهتمام الذي يوليه سموه، لرياضة المواي تاي، ودوره الريادي في قيادة مسيرة اللعبة لأعلى المراكز العالمية.

وقال: فخورن بالإنجازات الجديدة للمنتخب، والنجاحات الكبيرة، والصدارة العربية، والمركز المتقدم عالمياً، ما يؤكد المكانة الكبيرة للعبة، ووجود المنتخب ضمن قائمة المنتخبات العشرة الأوائل في الترتيب النهائي للبطولة.

وأضاف: أتوجه بالتهنئة إلى أبطال المنتخب والجهازين الفني والإداري، على هذا الإنجاز، والمستوى الفني المتميز، والالتزام الكبير من أجل تحقيق الانتصارات ورفع أسم الإمارات عاليا في أكبر بطولات العالم.

وأشاد ياسر سالم الساعدي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي والكيك بوكسينج رئيس البعثة، بجهود الكادر التدريبي والإداري وأبطال المنتخب، والمستويات المتطورة التي قدمت نفسها بقوة في ظل المنافسة القوية أمام نجوم العالم من روسيا وأوكرانيا وأوزبكستان، وتركيا والبرتغال وإيران.

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