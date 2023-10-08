"حشيم 40" بقيادة النوخذة حسن عبد الله المرزوقي .. بطلا لـ "سباق العالية" للبوانيش الشراعية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز "حشيم 40" لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بقيادة النوخذة حسن عبد الله المرزوقي، بلقب الجولة الثانية لسباق العالية للبوانيش الشراعية، والذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية أمس، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي.

وأقيم السباق الافتتاحي للقوارب الشراعية التراثية لمسافة 7 أميال بحرية، بمشاركة 60 بانوشاً، أبحرت من أعالي جزيرة مصنوعة باتجاه سارية العلم، إلى مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش "كاسر الأمواج"، حيث تم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وأحرز "نمران 39" المركز الثاني بقيادة المالك والنوخذة عمر عبد الله المرزوقي، و"زلزال 63"، بقيادة المالك والنوخذة محمد مروان المرزوقي المركز الثالث.

وجاء في المركز الرابع "عاصفة الحزم" بقيادة المالك والنوخذة عبد الله مروان عبد الله المرزوقي، وذهب المركز الخامس إلى "مربان" لمالكه إبراهيم إسماعيل المرزوقي، وبقيادة النوخذة زايد عبد الله علي الحوسني، وأحرز المركز السادس "السرب" بقيادة المالك والنوخذة الحر راشد خادم المهيري، فيما حصل "معزم" لمالكه أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي، وبقيادة النوخذة زايد عبد الله علي غريب الحوسني، على المركز السابع.

وحصد "زفان" لمالكه محمد علي يوسف البشر، وبقيادة النوخذة يوسف علي يوسف البشر المركز الثامن، و "طوفان " لمالكه حمد راشد محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي المركز التاسع، و"عقاب" بقيادة المالك والنوخذة عبد الله بلال النوبي المركز العاشر.

وكرم الفائزين سعيد حميد المهيري، رئيس قسم الصيانة والدعم الفني بالنادي، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية، وخليفة السويدي رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية.

وثمن ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية، رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، لسباق افتتاح الموسم، والاهتمام الكبير الذي يوليه للأنشطة والفعاليات والسباقات التراثية.

وأضاف: "ظهر من خلال التنافس الكبير بين القوارب الإعداد الجيد لجميع المشاركين، والاستعداد المتكامل للتحدي، والروح العالية، والرغبة في الوصول أولا إلى خط النهاية من أجل التتويج، وهذا ما أضاف إلى الحدث قيمة فنية عالية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز