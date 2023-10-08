18 بطولة في الموسم الجديد لألعاب القوى

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أخطر اتحاد ألعاب القوى الإماراتي، الأندية الممارسة لنشاط «أم الألعاب» ببرنامج الموسم الرياضي الجديد 2023 - 2024، والمتضمن 18 بطولة ومهرجاناً محلياً وخليجياً وقارياً وعربياً، وستكون افتتاحية الموسم 21 أكتوبر الجاري، ببطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجري لجميع المراحل السنية، وسوف يحدد مكان إقامتها لاحقاً.

ويليها بطولة آسيا لنصف الماراثون للرجال والسيدات في فيستيفال دبي 11 نوفمبر المقبل، وبعدها بطولتا الدوري الأول والثاني لجميع المراحل العمرية يومي 18 و25 من الشهر نفسه، على أن يحدد مكان إقامة البطولتين لاحقاً، ويشارك المنتخب الوطني في دورة الألعاب الخليجية تحت 18 سنة في دبي خلال ديسمبر المقبل، والذي يشهد أيضاً، كأس النخبة للجري في خورفكان 30 من الشهر ذاته.

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